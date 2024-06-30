Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a Taziye Mesajı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'ın Oş bölgesi Nukat şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti'nin Oş Bölgesi Nukat şehrinde son günlerde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından ve bini aşkın kişinin tahliye edilmek zorunda kalınmasından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Kırgızistan halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA