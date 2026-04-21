Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

21.04.2026 22:40
Bakanlık, Netanyahu hükümetini işgal ve soykırım politikaları nedeniyle kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Netanyahu hükümeti, uyguladığı işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, Filistin halkını yıldırmayı amaçlamakta ve bölgede barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları hedef almaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin Batı Şeria'da farklı noktalarda gerçekleştirdikleri terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümeti, uyguladığı işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, Filistin halkını yıldırmayı amaçlamakta ve bölgede barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları hedef almaktadır. İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü mezalimin cezasız kalmaması ve faillerin mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Son Dakika

Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

22:52
İran ve ABD, Pakistan’a gitmiyor Barış görüşmeleri iptal oldu
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
22:02
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Advertisement
