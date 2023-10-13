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Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararına tepki gösterdi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararına tepki gösterdi

Son Güncelleme: 13.10.2023 13:02

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını kabul etmesine tepki gösterdi. Bakanlık, AKPM'nin adli süreçleri siyasete alet ettiğini ve demokratik değerlere aykırı hareket ettiğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını kabul etmesine tepki gösterdi.

AKPM, AİHM'nin mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından da onanan 6 yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını kabul etti. Karar ile; Kavala Ocak 2024'e kadar serbest bırakılmazsa Türkiye delegasyonu AKPM'de oy hakkını kaybedecek. Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Açıklamada şöyle denildi:

"AKPM, 12 Ekim 2023 tarihinde ülkemize ilişkin olarak kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza atmıştır. AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır. Türkiye, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin istişari organı olan AKPM'nin amaç ve değerlerinden bu kadar uzaklaşmış olmasından üzüntü duymaktadır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararına tepki gösterdi - Son Dakika
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