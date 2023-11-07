 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya AKKA'dan çekildi, Türkiye'den açıklama geldi - Son Dakika

Rusya AKKA'dan çekildi, Türkiye'den açıklama geldi

Son Güncelleme: 07.11.2023 18:44

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını belirtti. AKKA'nın mihenk taşlarından birini teşkil ettiği Avrupa güvenlik mimarisinde aşınma müşahede edildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

RUSYA AKKA'DAN ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. AKKA'nın mihenk taşlarından birini teşkil ettiği Avrupa güvenlik mimarisinde bilhassa 2007'den itibaren giderek artan bir aşınma müşahede edilmekteydi. Rusya'nın AKKA'dan çekilme kararının 7 Kasım 2023'de yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğer taraf devletlerce Antlaşma'nın anlamlı bir şekilde uygulanması maalesef fiilen imkansız hale gelmiştir." ifadelerine yer verdi.

"ASKIYA ALMAK ZORUNDA KALDIK"

Açıklamada, "Ülkemiz, bu koşullar altında, NATO Müttefiki diğer AKKA taraf devletleriyle birlikte Antlaşma'nın uygulamasını gerek duyulacak bir süre için askıya almak durumunda kalmıştır. Bu karar özünde geri alınabilir niteliktedir. Kanat rejimi dahil alt bölgesel sistemiyle ve sayısal sınırlamalarla askeri kuvvetler arasında denge, şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlayan hukuki bağlayıcı nitelikteki AKKA'nın temellerine ve esas ilkelerine duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte Avrupa güvenlik mimarisinde ihtiyaç duyulabilecek güncelleme, ancak bu temeller üzerine inşa edilebilecektir. Bu itibarla konuya ilişkin temaslarımızı ilgili tüm taraflarla sürdüreceğiz. İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü dönemde, silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi düzenlemelerinin tam olarak uygulanmasına geri dönülmesi uluslararası güvenlik bakımından her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır." denildi.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya AKKA'dan çekildi, Türkiye'den açıklama geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
19:15 İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı
18:44 Rusya AKKA'dan çekildi, Türkiye'den açıklama geldi
17:52 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel yorumu: Bizim gördüğümüz CHP aynı CHP, biz orada bir değişiklik göremedik
17:39 Hamas, İsrail tanklarını havaya uçurduğu görüntüleri paylaştı
17:31 İngiltere, Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyecek
17:31 TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te İsrail'e destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız
17:22 Ömer Çelik apar topar yayını terk etti: Arkadaşlar ara vermemiz lazım
17:14 İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti
16:52 İngiltere'de 72 yıl sonra ilk kral konuşması gerçekleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2023 20:44:28. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya AKKA'dan çekildi, Türkiye'den açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement