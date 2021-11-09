DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in, 12 Kasım 2019'da üstlendiği UNESCO 40'ıncı Genel Konferans Başkanlığı görevini bugün tamamladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in 12 Kasım 2019 tarihinde üstlendiği UNESCO 40'ıncı Genel Konferans Başkanlığı görevini bugün tamamladığı belirtildi. Açıklamada, "Büyükelçi Cengizer, 53 yıllık bir aradan sonra yeniden ülkemizce üstlenilen bahse konu görevi süresince, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının zorunlu kıldığı kısıtlamalara rağmen Genel Konferans çalışmalarının kesintisiz biçimde sürdürülmesini sağlamış; tüm üye ülkelerin eşit temsil edildiği UNESCO Genel Konferansının güçlendirilmesine yönelik çabalara öncelik vermiştir" denildi.Açıklamada Cengizer'in, özverili çalışmalarıyla uluslararası toplum tarafından takdir ve övgüyle karşılandığı kaydedilerek, "UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcimiz Sayın Cengizer'i başarılı Genel Konferans Başkanlığı için kutluyor, UNESCO 41'inci Genel Konferans Başkanlığı görevini üstlenen Brezilya'nın UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Santiago Irazabal Mourao'ya görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Büyükelçi Cengizer, UNESCO 40'ıncı Genel Konferans Başkanlığı görevini tamamladı - Son Dakika