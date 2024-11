Dışişleri'nden Bloomberg Açıklaması

Politika

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Bloomberg tarafından yayınlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Bloomberg haber ajansı tarafından bugün yayınlanan, 'Ukraine's Allies Are Leaning on Zelenskiy for a Way to End the War' başlıklı haberin Türkiye ile ilgili kısımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kaynaklar, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklediklerini açıkladı. - ANKARA