Dışişleri'nden İran Seyahat Uyarısı
Dışişleri'nden İran Seyahat Uyarısı

28.02.2026 14:44
Dışişleri Bakanlığı, İran'daki güvenlik durumuna dikkat çekerek vatandaşları seyahatlerini ertelemeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşları için mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık, İran'daki mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık, İran'daki vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran'a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

Açıklamada, Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye'ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.

Bakanlık, İran'daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini de paylaştı:

"Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 ([email protected])

Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 ([email protected])

Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 ([email protected])

Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 ([email protected])" - ANKARA

Kaynak: İHA

