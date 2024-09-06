Dışişleri'nden Eygi'nin Ölümüne Tepki

Politika

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ KEÇELİ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Vatandaşımızın, barışçıl bir gösteri sırasında başından vurulduktan sonra Filistinlilerin Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak burada vefat ettiğini öğrendik. Kudüs Başkonsolosluğumuz olayla ilgili olarak yerel makamlarla temas halinde" dedi.

Eygi'nin aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu kaydeden Keçeli, "Cenazenin nereye nakledileceği ve nerede defnedileceğine ailesi karar verecek. Defin işlemlerinin Türkiye'de yapılmasına karar verilmesi halinde konsolosluk hizmeti ülkemiz tarafından sağlanacak. Bu gibi durumlarda adli tıp süreci oluyor. Konuyu hukuki boyutuyla da konsolosluk boyutuyla da yakından takip edeceğiz. Vatandaşımızı öldürenlerin adalet önüne çıkarılmasının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

ANKARA,