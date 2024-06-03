Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Teknoloji karanlık çağı bitirmez - Son Dakika
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Politika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Teknoloji karanlık çağı bitirmez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Teknoloji karanlık çağı bitirmez

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Medine'de bulunan Türk hacı adaylarıyla bir araya gelerek yaptığı konuşmada, teknolojinin karanlık çağı bitirmediğini ve Gazze'de, Filistin'de yaşanan zulmün devam ettiğini belirtti. Erbaş, Kur'an'a sarılarak hayatımızı düzenlememiz gerektiğini vurguladı ve dua etmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerin ahlaki değerlere sahip, vatanını seven bireyler olarak yetiştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

03.06.2024 17:15
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Teknolojik birtakım imkanlara ulaşmakla karanlık çağın bittiğini mi zannediyorsunuz? Karanlık çağın adamlarının verdiği silahlarla, yaptığı yardımlarla hemen yanı başımızda Gazze'de, Filistin'de bebekler ve çocuklardan 15-20 bini can veriyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2024 Hac Organizasyonu" kapsamında Medine'de bulunan Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, Avrupa'da karanlık çağın halen sürdüğüne işaret eden Başkan Erbaş, "Teknolojik birtakım imkanlara ulaşmakla karanlık çağın bittiğini mi zannediyorsunuz? Karanlık çağın adamlarının verdiği silahlarla, yaptığı yardımlarla hemen yanı başımızda Gazze'de, Filistin'de bebekler ve çocuklardan 15-20 bini can veriyor. Zalim işgalciler, karanlık çağın insanlarının yardımlarıyla bunu yapıyor." dedi.

"Kur'an'a sarılmamız lazım"

Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin, dünyadaki karanlık çağı Kur'an'ın nuruyla aydınlattığını belirterek, "Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; 'İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik' buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, bütün insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir. Onun için Kur'an'a sarılmamız lazım" diye konuştu.

"Nihai hedefimiz hayatımızı Kur'an'a göre düzenlemek"

Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerin bir an önce öğrenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, "Rabbimiz bu mübarek mekanlarda indirdiği kitapla bize ne diyor, hangi mesajı veriyor, bunu anlamamız lazım. Nihai hedefimiz hayatımızı Kur'an'a göre düzenlemek. Esasında bütün ibadetlerimizin amacı bizim daha iyi Müslüman, insan olmamızı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Türkiye'de icazetnameli 210 bine yakın hafızın olduğunu dile getirerek, "İcazetnamesi olmayanlarla birlikte 500 bin civarında şu anda yaşayan hafızımız var. Dünyaya baktığımız zaman milyonlarca Başka bir kitaba nasip olan bir özellik değil, bu Kur'an'ın bir mucizesi" şeklinde konuştu.

"Gazze'deki mazlumlar için dua edelim"

Duanın çok önemli olduğunu ve kutsal topraklarda çocuklara çok dua edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"Nasıl ki Hz. İbrahim kıyamete kadar gelecek zürriyetini düşündü, onlar için dua etti biz de çocuklarımız ve gençlerimiz için; 'Ya Rabbi yavrularımızi namazı dosdoğru ve devamlı kılanlardan eyle' diye her zaman dua edeceğiz. Kıldığımız namazların ardından öyle gönülden dua yapalım ki kendimiz için, günahlarımızın affı için, çocuklarımızın Kur'an'ın yolundan ayrılmamaları için, sırat-ı müstakimde olmaları için dilimizden dua düşmesin. Mazlumlar için dua etmeye devam edelim. Gazze'deki, Filistin'deki mazlumlar başta olmak üzere dünyanın neresinde mağdur insan varsa onlar için dua edelim."

"Milletini, vatanını, devletini seven gençler yetiştiriyoruz"

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinde gençleri, çocukları ve aileyi öncelediğine dikkati çekerek, "Çünkü toplumumuzun bel kemiğini aile oluşturuyor. Aileyi de gençlerimiz, çocuklarımız oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlerimizi daha ahlaklı, milletini, vatanını, devletini seven, Rabbine kul olan, Resulullaha ümmet olan, annesine, babasına itaatkar olan gençler yetiştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz ile Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Ahmet Bulut da katıldı. - MEDİNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Teknoloji karanlık çağı bitirmez - Son Dakika

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