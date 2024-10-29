Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı - Son Dakika
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Politika

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı

Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir kutlama mesajı yayınlandı.

29.10.2024 10:48
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Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir kutlama mesajı yayınlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, Türk halkının birlik ve beraberlik içinde coşkuyla bu bayramı kutladığına değindi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların da bayramı tebrik edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan mesaj ise şu şekilde:

"Aziz milletimiz, canından kıymetli bildiği vatanına, hürriyetine ve değerlerine kastedenlere karşı her daim onurlu bir direniş göstermiş; özgürce yaşama idealini her seferinde tarihin tanıklığına sunmuştur. Bundan bir asır önce, dört bir yandan kuşatılan cennet vatanımızı korumak için verdiğimiz eşsiz mücadele bunun en yakın örneğidir. Milli iradeye vurulmak istenen prangalar karşısında her türlü imkansızlık ve çetin şartlar altında sarsılmaz bir iman, yıkılmaz bir irade ve karşı konulamaz bir kararlılıkla mücadele eden milletimiz, büyük bir zafer kazanmıştır. Ne pahasına olursa olsun vatan ve mukaddesatından ödün vermeyen milletimiz, asırlardır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda ilelebet var olma ülküsünü tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bu mücadelede aziz milletimizin en büyük güvencesi ise esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı ve sımsıkı sarıldığı milli ve manevi değerleri olmuştur. Dolayısıyla şimdi bize düşen, ecdadımızın büyük fedakarlıklarla muhafaza ettiği ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, onları ihya ederek gelecek nesillere aktarmak, milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam etmektir.

Bu inanç ve anlayışla çalıştığımız sürece, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hiçbir girişim, huzurumuzu, kardeşliğimizi, birlik-beraberliğimizi hedef alan hiçbir saldırı, asla başarıya ulaşamayacaktır. 101. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, milli mücadelemizin merkezinde yer alan din, iman, ezan, vatan, bayrak, namus ve hürriyet gibi değerlerle varlığını ilelebet devam ettirecektir.

Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, saygı ve minnetle anıyoruz. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden ecdadımızı, istiklal, istikbal, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyoruz.

Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yüce Rabbimiz, bu güzel vatanda birbirimize kenetlenerek ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etsin." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı - Son Dakika

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