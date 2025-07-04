Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet

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Manavgat Belediyesi\'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
04.07.2025 17:10  Güncelleme: 17:41
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Manavgat Belediyesi\'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet
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Manavgat Belediyesi'ne "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltına alınırken 33 kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu belirtildi. Yapılan aramalarda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makam odasında baklava kutusunun içerisinde 110 bin euro olduğu görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet, haksız menfaat temin etme ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Manavgat Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binasında arama başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Operasyonun detayları netleşti. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gözaltına alındı. Kara'nın evinde ve makamında arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğu belirtildi.

BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN EURO RÜŞVET

Şüphelilerin, otel tadilatı, inşaata başlama ruhsatı ve iskan başvurularında bulunan müştekilerden; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü H.C.G. aracılığı ile rüşvet istedikleri, rüşvet alınmadan ruhsat vermedikleri, Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve Manavgat Belediye Spor Kulübü'ne kurulan paravan şirketlerden hizmet veya mal alımı yapılmış gibi sahte faturalar düzenlenerek haksız menfaat temin ettikleri, bu şekilde yaklaşık 800 milyon TL'yi uhdelerine geçirdikleri belirtildi.

Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedildi.

Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet

SUÇÜSTÜ OPERASYONU KAMERADA

Başkan Yardımcısı Tüter'e ilişkin suçüstü operasyon, kameraya yansıdı. Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Engin Tüter'in, çantada arkadaşının ikram ettiği alkollü içki ve baklava olduğunu söylediği, Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin euro olduğu görüldü. Diğer yandan emniyet güçleri, saat 16.30 sıralarında belediye binasından ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 78908900:
    Mümkünatı yok rüşvet almazlar vermezler ,KOMPO olmalı :))))) 3 0 Yanıtla
  • 768107:
    Ayakkabi kutusundanda cikmisti 1 2 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    eve buna ne diyeceğiniz sindi budami akp nin işi buna ne diceniz Ekrem çaldı karalama dediniz .buna ne diceniz. budami akp nin oyunu 3 0 Yanıtla
  • Hakkı bulut:
    vay be 3 0 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    eko amcasının talebesi 2 0 Yanıtla
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