TBMM'de 100'ü aşkın vekil ve personel; ishal, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yeniyol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün "Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim" derken TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri ise yemeklerde herhangi bir sorun tespit edilmediğini aktardı.
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4.07.2025 07:15:21. #7.11#
SON DAKİKA: Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu - Son Dakika
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