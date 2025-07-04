3-5 beğeni uğruna yaptıkları rezillik büyük tepki çekti: Utanın biraz!

İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlar büyük bir özveriyle söndürülmeye çalışılırken, sosyal medyada yayılan bazı görüntüler infial yarattı. Yangınla mücadele sürerken, "influencer" oldukları belirtilen iki kadının yangın dumanlarına karşı poz verip sosyal medyada paylaşım yapması büyük tepki topladı.
Kadınlar, paylaştıkları fotoğrafa "Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor, tıpkı bu an gibi." notunu ekledi. Ancak arka planda görülen "gün batımı" aslında bölgedeki yangının neden olduğu yoğun dumanlardan ibaretti.
Sosyal medya kullanıcıları, bu duyarsız davranış karşısında sert tepkiler gösterdi.
Yangınların sürdüğü saatlerde yapılan bu paylaşımlar, özellikle yangın bölgelerinde canla başla çalışan görevliler ve etkilenen vatandaşlar açısından büyük rahatsızlık yarattı.
Öte yandan yetkililer, yangın bölgelerinde gereksiz kalabalık oluşturmamaya ve yangınla mücadele ekiplerinin işini zorlaştıracak hareketlerden kaçınmaya yönelik uyarılarını yineledi. Yangın bölgelerinde çekilen gösterişli paylaşımlar yerine, dayanışma ve farkındalık çağrılarının yapılması istendi.
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