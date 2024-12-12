Diyarbakır'a Yetersiz Bütçe Payı Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır'a Yetersiz Bütçe Payı Eleştirisi

CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır'ın gelişmişliğine uygun bütçe alamadığını vurguladı.

12.12.2024 14:48
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın gelişmişliğine, kimliğine, kültür ve tarihine uygun bir biçimde genel bütçeden yeterli payı alamadığını belirtti.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni eleştirdi.

Diyarbakır'ın çok önemli ve tarihi bir kent olduğunu, nüfus bakımından da en büyük şehirler arasında yer aldığını dile getiren Tanrıkulu, "Diyarbakır, Osmanlı'dan ve Cumhuriyet'ten bu yana merkez olmuş bir kent ama gelişmişliğine, kimliğine, kültür ve tarihine uygun bir biçimde bütçeden pay alamıyor ve gelişmişlik durumuna rağmen iktidar tarafından geri bırakılmak isteniyor. Diyarbakır, çok önemli yatırımlardan pay alabilmiş değil." ifadelerini kullandı.

Hızlı tren ve otoban konusunda yıllardır Diyarbakır'ın geri planda bırakıldığını savunan Tanrıkulu, Sivas'tan Diyarbakır'a uzanacak hızlı tren projesinin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ancak 5 yıllık yatırım planları arasında bu projenin bulunmadığını belirtti. Tanrıkulu, "Şehir içi trafiğin de rahatlatılması için raylı sistem ve benzeri yatırımlar da maalesef yapılmıyor, desteklenmiyor." dedi.

Tanrıkulu, kentteki iki organize sanayi bölgesinin altyapısının yenilenmesi gerektiğini ayrıca istihdama katkı sunacak tarımsal sulama projelerinin de desteklenmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Diyarbakır'a Yetersiz Bütçe Payı Eleştirisi - Son Dakika

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