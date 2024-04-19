Diyarbakır\'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı

Ali Arslan:

Adamlar her zaman hepsi bir ağızdan söylüyor biz bölücüyüz diyorlar bu ülkenin anayasası niçin bunlara işlemez gariban vatandaşa işler bir türlü anlamadım.

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