Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Ardından valilik konutunda Vali Ali İhsan Su ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, davetlilerle bayramlaştı.

Diyarbakır 'da, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, helikopter ve halk oyunları gösterisiyle kutlandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Diyarbakır'da büyük zaferin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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