Diyarbakır'da büyük zaferin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da büyük zaferin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

30.08.2022 12:46
Diyarbakır'da büyük zaferin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'da, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, helikopter ve halk oyunları gösterisiyle kutlandı.

Diyarbakır'da, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, helikopter ve halk oyunları gösterisiyle kutlandı.

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Ardından valilik konutunda Vali Ali İhsan Su ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, davetlilerle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından valilik konutu önünde şiirler okundu, halk oyunları gösterisi düzenlendi. Program, tören birliklerinin geçişi ve helikopter gösterisiyle son buldu.

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su'nun yanı sıra 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, kaymakamlar, kurum ve daire amirleriyle vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de Büyük Zafer'in 100. Yılı'nda Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu Büyük Zafer'in 100. Yılı'nda Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır'da büyük zaferin 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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