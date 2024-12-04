Diyarbakır\'da İşten Çıkarılan İşçilere Destek Eylemi Devam Ediyor

Politika

Diyarbakır'da DEM Partili belediyelerin çıkardığı işçilere ilişkin AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ve sendika bileşenleri destek açıklamasında bulunarak tepki gösterdi.

Sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemi devam ediyor. DEM Partili belediyelerin işten çıkardıkları kişi sayısı her geçen gün artıyor.

İşçilere destek açıklamasında bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, bugün burada yalnızca emekçinin değil, adaletin, vicdanın ve halk iradesinin karşı karşıya olduğu ağır bir sınavı konuşmak için toplandıklarını söyledi.

Meydanlarda, 'İşçi sınıfı buradan ayrılmadan biz de buradan ayrılmayacağız' diyerek masallar anlatan DEM'li belediye yönetimleri, bugün işçiyi ekmeğinden, aşından ve onurundan etmekte olduğunu eleştiren Ocak, halka verdikleri sözleri çiğneyerek, mazbatalarını aldıkları gün samimiyetsizliklerinin gerçek yüzünü ortaya koymuş olduklarını dile getirdi.

"Göreve geldikleri ilk andan itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan emekçilere yönelik başlatılan haksız uygulamalar, vicdanları derinden yaralamış ve halkımızın adalet duygusunu zedelemiştir" diyen Ocak, "Son olarak, sözleşmeli personelin işten çıkarılmasıyla ilgili alınan kararlar, belediyenin insan kaynağı planlamasında yaptığı hataların faturasını emekçilere kesmesiyle sonuçlanmıştır. Bu durum ne kamu vicdanında ne de hukuk önünde kabul edilebilir" dedi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine dayandırılan bu sözleşme yenilememe kararları, hukukun ve iş barışının ruhuna tamamen aykırı olduğuna dikkat çeken Ocak, "DEM idaresine geçen belediyelerde görüyoruz ki, halka hizmet etmek bir kenara bırakılmış, kendi siyasi rantları uğruna emekçiye zulüm edilmektedir. Bugün, işçilerin görevlerine son veren bu zihniyet, yarın aynı zulmü halkımızın tamamına yapmaya kalkacaktır. Bugün işçiye yapılan haksızlık, yarın Diyarbakır'ın her bir ferdine yapılmış sayılacaktır" diye konuştu.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki eylemlerinin 161. gününde emek ve ekmek mücadelesi verdikleri çadırdan zorbalara ve despot uygulamalarına karşı seslerini yükseltmeye devam ettiklerini ifade etti.

DEM'li belediye yönetimleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan, iş güvenceleri ellerinden alınan işçi sayısının 778'e ulaştığını aktaran Tekdemir, "Bununla yetinmeyen DEM'li Belediyeler, kıyımın yönünü sözleşmeli personellere de çevirerek 330'u Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 532 kişiye işten çıkarılma tebligatlarını ulaştırmış oldu. 478 Sözleşmeli personel için ayrı bir kıyım dalgası için yeni bir hazırlığa girişilmiş durumda. Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. İşten çıkarmalar hususunda gözlerini karartan DEM'li yöneticiler Engelliler Gününde engelli bir vatandaşımızı işten çıkararak mağduriyet üretmede ulaştıkları hışım seviyesini göstermiş oldular" diye konuştu.

Tekdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kimi zaman tasarruf tedbirlerini öne sürerek, kimi zaman ilgili unvan ve pozisyonda ihtiyaç kalmadığını bildirerek işçi ve memur kıyımı yapanlar yüklü miktarda her pozisyona katalog alım yaparak gülünç bir çelişkiye düşmektedirler. Büyük mağduriyetlere dönüştürülen toplu işten çıkarmalar ve toplu yeni alımlar açık bir biçimde gösteriyor ki, DEM Partili belediyeler bu halkın belirli bir kesimine karşı husumet gözetmekte, ideolojik ve stratejik hedefle hareket etmektedir." - DİYARBAKIR