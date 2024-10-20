Diyarbakır'da Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır'da Terörle Mücadele Vurgusu

Diyarbakır\'da Terörle Mücadele Vurgusu

Bakan Işıkhan, terörle mücadele kararlılığını ifade ederek Diyarbakır'ın huzur merkezi olacağını belirtti.

20.10.2024 13:52
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Terörle ve teröre destek veren oluşumlara karşı siz sahada, biz kurumlarımızda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şehrin; terörle, kaosla anıldığı günlere geri dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu sizlerle birlikte başaracağız" dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti Diyarbakır Sur İlçe Başkanlığı'nın bir salonda yaptığı 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Işıkhan burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz ay Teşkilat Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen, "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" adıyla 7'den 70'e tüm vatandaşlarla bir araya geldikleri kardeşlik buluşmalarının, bu kararlılığı bir kez daha vurgulamaya vesile olduğunu söyledi.

Bu buluşmalar vesilesiyle, bir taraftan işçisinden işverenine, gencinden yaşlısına, emeklisinden çiftçisine tüm vatandaşların sorunlarına hep birlikte çözüm ararken bir taraftan da birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirecek yeni gönül köprüleri kurduklarını belirten Işıkhan, bu köprülerle Diyarbakır'ın çalışma hayatını, ekonomisini, sosyal hayatını daha da geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Diyarbakır'ın bu coğrafyanın garantisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diyarbakır, AK Parti hizmet anlayışı sayesinde artık terörün değil, huzurun merkezi haline gelmiştir. Siz değerli kardeşlerimden ricam şudur ki, bu şehrin teröre ve teröriste teslim edilemeyecek kadar kıymetli olduğuna inanan AK kadrolar olarak bunu bölgedeki tüm kardeşlerimize yorulmadan anlatmaya devam etmenizdir. Terörle ve teröre destek veren oluşumlara karşı siz sahada, biz kurumlarımızda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şehrin; terörle, kaosla anıldığı günlere geri dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu sizlerle birlikte başaracağız."

"Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız"

Hemen güneyimizde dünya tarihinin en büyük katliamlarından biri yaşandığına değinen Bakan Işıkhan, "Bu saldırılar insanlık onuruna aykırı. Sadece o toprakları değil, tüm İslam coğrafyasını, hatta insanlığı yaralıyor. İsrail'in devlet terörüne karşı dünya siyasetinin nasıl suskun kaldığı hepimize ibret ve ders olmalı. Bu bile bize gösteriyor ki, bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır. Bunu zaten Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadeleden biliyoruz. Ama bu topraklarda zayıf olmanın bedeli çok daha ağırdır. Bakın Filistin'e, Suriye'ye, Irak'a, Lübnan'a" diye konuştu.

Vatandaş ve devlet kurumlarıyla birlikte ülkenin, bölgenin Diyarbakır'ın gelecek güzel günleri için çalışmaya, çabalamaya devam edeceklerinin altını çizen Işıkhan, "Bugüne kadar Sur ilçe teşkilatımıza hizmet vermiş ilçe başkanımıza ve yönetimine emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, seçilecek yeni başkanımıza ve yönetimine gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ise konuşmasında, salonda bulunan her bir teşkilat mensubunun inandığı dava uğruna önüne çıkan engelin ne olursa olsun, o engele takılmadan hedefine doğru gideceğini söyledi. Ocak, "En büyük hedefimiz de 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçtirecek imkanı oluşturmaktır" dedi.

Kongre süreci, konuşmalardan sonra başladı. İlçe kongresiyle ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile delegeler belirlenecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Güvenlik, AK Parti, Politika, Ekonomi, Sur, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır'da Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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