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Diyarbakır'daki "Şeyh Sait" isminin verilmesi ortalığı karıştırdı! İYİ Partili vekilden Bakan Yerlikaya'ya çağrı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki "Şeyh Sait" isminin verilmesi ortalığı karıştırdı! İYİ Partili vekilden Bakan Yerlikaya'ya çağrı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin şehirde yapılan bir yola "Şeyh Sait" ismini vermesi büyük tartışma yarattı. Karara Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdin Tanhan sert tepki gösterirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrı yapan İYİ Partili vekil İsmail Koncuk "Devlete isyanı açık, ihaneti belgeli, Şeyh Sait' gibi bir hainin adını, bir bulvara vermek, alenen ihanetin tarafı olmaktır. Bu rezil durumu seyretmeyiniz" ifadelerini kullandı.

07.12.2023 - 15:24,  Güncelleme: 15:28
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Diyarbakır'da Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak olan 12 kilometre uzunluğundaki bulvara Şeyh Sait isminin verilmesi sosyal medyada infial yarattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrı yapan 27. Dönem İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk "Devlete isyanı açık, ihaneti belgeli, Şeyh Sait' gibi bir hainin adını, bir bulvara vermek, alenen ihanetin tarafı olmaktır. Bu rezil durumu seyretmeyiniz" paylaşımında bulundu.

Diyarbakır'daki bulvara 'Şeyh Sait' isminin verilmesi ortalığı karıştırdı! İYİ Partili isimden Bakan Yerlikaya'ya çağrı

DİYARBAKIR'DA BULVARA "ŞEYH SAİT" İSMİNİN VERİLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Diyarbakır'da yapılan bulvara Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Şeyh Sait' isminin verilmesi tartışma yarattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çevre yoluna, 'Şeyh Sait Bulvarı' isminin verildiğini duyurdu.

Diyarbakır'daki bulvara 'Şeyh Sait' isminin verilmesi ortalığı karıştırdı! İYİ Partili isimden Bakan Yerlikaya'ya çağrı

ÜMİT ÖZDAĞ: BİZ ZAMANI GELİNCE BULVARIN ADINI ZİYA GÖKALP YAPARIZ

Kararın açıklanmasından sonra peş peşe tepkiler geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şunları ifade etti; "Diyarbakır belediyesine kayyum atanmıştı. Vali aynı zamanda belediye başkanı. Şimdi kayyum vali, Diyarbakır'da Şeyh Sait Bulvarı inşa ediyor. Hangi devlet kendisine karşı isyan etmiş, yüzlerce subayı, askeri ve sivil memuru katletmiş ve sonunda idama mahkum edilen bir vatan haininin ismini asıldığı şehirde inşa ettiği bulvara verir? Madem Şeyh Sait bulvarı yapacaktınız neden kayyum atadınız? HDP Bde yapardı Şeyh Sait bulvarını. Siz yapmaya devam edin. Biz zamanı gelince o bulvarın adını Diyarbakır'ın yiğit evladı Ziya Gökalp'in adını vereceğiz."

Diyarbakır'daki bulvara 'Şeyh Sait' isminin verilmesi ortalığı karıştırdı! İYİ Partili isimden Bakan Yerlikaya'ya çağrı

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN BAKAN YERLİKAYA'YA ÇAĞRI: BU REZİLLİĞİ SEYRETMEYİN

27. dönem İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise şunları aktardı; "Devlete isyanı açık, ihaneti belgeli, Şeyh Sait' gibi bir hainin adını, bir bulvara vermek, alenen ihanetin tarafı olmaktır. İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya bu rezil durumu seyretmeyiniz."

Diyarbakır'daki bulvara 'Şeyh Sait' isminin verilmesi ortalığı karıştırdı! İYİ Partili isimden Bakan Yerlikaya'ya çağrı

"PKK NE İSE ŞEYH SAİT ODUR"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, "İngiliz altınlarıyla vatanımızı bölmek isteyen, karanlıklarda bırakmak isteyen güçleri bizim kahramanımız olamaz. PKK ne ise Şeyh Sait odur. Şeyh Sait'in adı yollara verilirse, yoldan çıkılır. Bölücülük hortlar" dedi.

YORUMLAR

İsmail Koncuk, Ümit Özdağ, Diyarbakır, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'daki "Şeyh Sait" isminin verilmesi ortalığı karıştırdı! İYİ Partili vekilden Bakan Yerlikaya'ya çağrı - Son Dakika
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