Diyarbakır\'ın Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi, 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık

4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde 16 rakibini geriden bırakan muhtar, ikinci kez seçilerek yardımcı talebinde bulundu.
Merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi, 150 binden fazla nüfusuyla Türkiye'nin nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık mahallesi ünvanına sahip. Mahalle; Türkiye İstatistik (TÜİK) Kurumu verilerine göre 84 bin 241 nüfuslu Bayburt'u, 84 bin 366 nüfuslu Tunceli'yi, 92 bin 481 nüfuslu Ardahan'ı, 144 bin 544 nüfuslu Gümüşhane'yi ve 147 bin 919 nüfuslu Kilis'i geride bırakıyor.
31 Mahalli İdareler Genel seçimlerinde 97 bin seçmen için kurulan 285 sandıkta 17 muhtar adayı yarıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre rakiplerine fark atarak seçilen mevcut muhtar Şehmuz Şirdenli, yardımcı talebinde bulundu.
Muhtar Şehmuz Şirdenli, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, 4 ilden daha kalabalık bir mahalle olduklarını söyledi.
Muhtar olarak ikinci dönemdir seçildiğini belirten Şirdenli, mahalleli istediği için tekrar aday olduğunu, 17 aday ile yarıştıklarını ifade etti.
En yakın rakibine 4 bin fark attığını aktaran Şirdenli, şöyle konuştu:
"Bağcılar halkına teşekkür ediyorum, hürmetlerimi sunarım. Burada 285 sandık kuruldu, 97 bin de seçmenimiz vardı. Bu dönem katılım çok az oldu. 17 muhtara 46 bin oy kullanıldı. Bu 5 yıl içinde bu mahalleye güzel hizmet yapacağız. Rekor kırmaya devam edeceğiz, birçok ilden de daha da büyüyeceğiz. Bu yeni inşaatlarımız da bir gelsin. Birçok ili geride bırakırız."
"Kocaman bağcıları dünya görüyor, yerel yönetimlerimiz kulübemizi görmüyor"
Sıkıntılarının tebligatlar olduğunu dile getiren Muhtar Şirdenli, tebligat olmazsa hiçbir sıkıntının olmadığını, bütün işleri dörtdörtlük yürüteceğini kaydetti.
"Defalarca söylüyoruz. Batıdaki muhtarlarımız, kaymaklarımız üzerinden sekreterleri var, yardımcı veriliyor. Biz söylüyoruz, kimse bize vermiyor" diyen Şirdenli, "Bu dönem bir keza daha kaymakamımızdan isteyeceğiz. Bizim yerimiz çok ufak, dar, yer yok. Buraya bir yer yapılması gerekiyor. Kocaman bağcıları dünya görüyor, yerel yönetimlerimiz kulübemizi görmüyor" dedi. - DİYARBAKIR
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