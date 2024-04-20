Adalet Bakanı Tunç, Sur Belediyesi\'ndeki hakaretler için soruşturma başlattıklarını açıkladı

Kayseri'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Platform üyeleri Filistin bayrakları ve 'Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız' yazılı pankart açtı. Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Önder Bulut, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınayarak Filistin'in yanında olduklarını belirtti.