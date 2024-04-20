Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi makam odasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Tunç, Sur Belediyesi'ndeki hakaretler için soruşturma başlattıklarını açıkladı - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'de afet gönüllülerinin sayısının 1,5 milyona ulaştığını belirtti. Sezer, afetlerle mücadele etmenin temel şartının riski azaltmak olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kriz yönetimi kapasitesinin dünyada ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Sezer, afetlerde gönüllülerin ön saflarda olduğunu söyledi.
Sakarya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir protesto düzenledi. Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan grup, saldırıların insanlık değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti'lilerin Atatürk ve Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına tepki gösterdi. Çelik, bu çirkin yaklaşımlara karşı tavrın ve duruşun nettir. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nda “Hep beraber, başımızın üzerindeki yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik. Artık nüfusun yüzde 65’ine, bu salonda bulunan 408 CHP’li belediye başkanı hizmet edecek" dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda, seçim sürecindeki başarılı deneyimler ve CHP'li belediye başkanlarının yapacağı çalışmalar ele alınıyor.
Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Platform üyeleri Filistin bayrakları ve 'Şehitlerimiz ve Filistin için meydandayız' yazılı pankart açtı. Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şube Başkanı Önder Bulut, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınayarak Filistin'in yanında olduklarını belirtti.
Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, tüm şehit ailelerini konaklama yemek dahil Beypazarı'nda ücretsiz misafir edeceklerini duyurdu. Başkan Kasap, ayrıca gazilere de yüzde 50 indirimli konaklama imkanı sağlanacağını belirtti.
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