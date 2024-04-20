Adalet Bakanı Tunç, Sur Belediyesi'ndeki hakaretler için soruşturma başlattıklarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç, Sur Belediyesi'ndeki hakaretler için soruşturma başlattıklarını açıkladı

Adalet Bakanı Tunç, Sur Belediyesi\'ndeki hakaretler için soruşturma başlattıklarını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

20.04.2024 13:59  Güncelleme: 14:02
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Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretler nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi makam odasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç, Sur Belediyesi'ndeki hakaretler için soruşturma başlattıklarını açıkladı - Son Dakika

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