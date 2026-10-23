DMM, EDGAR verilerine dayalı emisyon artışı iddiasını manipülatif buldu - Son Dakika
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DMM, EDGAR verilerine dayalı emisyon artışı iddiasını manipülatif buldu

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DMM, EDGAR verilerine dayalı emisyon artışı iddiasını manipülatif buldu
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DMM, 'Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi' ve 'iklim hedefleri yetersiz' iddialarını manipülatif buldu. Kurum, EDGAR verilerinin resmi istatistik olmayıp tahmine dayalı olduğunu, resmi envanterin ise TÜİK koordinasyonunda hazırlandığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, "'Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi oldu' ve 'Türkiye'nin iklim hedefleri yetersiz' şeklindeki iddialar, veri metotlarının sınırlılıkları ile Türkiye'nin ulusal koşulları göz ardı edilerek oluşturulmuş manipülatif paylaşımlardır" açıklaması yapıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi oldu' ve 'Türkiye'nin iklim hedefleri yetersiz' şeklindeki iddialar, veri metotlarının sınırlılıkları ile Türkiye'nin ulusal koşulları göz ardı edilerek oluşturulmuş manipülatif paylaşımlardır. Söz konusu paylaşımlara dayanak gösterilen UNEP Raporu'ndaki EDGAR verileri resmi istatistik olmayıp tahmine dayalıdır. Nitekim EDGAR'ın hesaplama yöntemleri geçmişte büyük sapmalar üretmiş; kurum, Türkiye'ye ilişkin emisyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kalmıştır" denildi.

Türkiye'nin, COP31 Başkanı sıfatıyla küresel iklim eylemine öncülük etme kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin resmi Sera Gazı Envanteri de IPCC kılavuzlarına uygun olarak TÜİK koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Ülkemizin Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu 2035 yılına ilişkin hedef; Paris Anlaşması'nın ilkelerine, 'Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar' prensibine ve ulusal şartlarımıza uygun en azimli azaltım seviyesini temsil etmektedir. Türkiye, COP31 Başkanı sıfatıyla ulusal kalkınma önceliklerini gözeterek küresel iklim eylemine öncülük etme kararlılığını sürdürmektedir. Kamuoyunun maksatlı ve dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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