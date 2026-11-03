DMM, Şişli'de Haydar Aliyev Parkı'ndaki büst ve kültür merkezi iddiasını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DMM, Şişli'de Haydar Aliyev Parkı'ndaki büst ve kültür merkezi iddiasını yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DMM, Şişli\'de Haydar Aliyev Parkı\'ndaki büst ve kültür merkezi iddiasını yalanladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DMM, Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'ndaki büstün kaldırılıp alanın kültür merkezi yapılacağı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Şişli Belediyesi'nin alana dair çalışması olmadığı, projenin gündemde yer almadığı ve provokasyon içeren iddialara itibar edilmemesi istendi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'un Şişli ilçesindeki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı' yönündeki iddialar asılsızdır. Şişli Belediyesi'nin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup; böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır. İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak; kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA
Şişli BelediyesiHaydar AliyevPolitikaGüncelŞişliSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe’den ayrılacak mı Dirk Kuyt’tan açıklama Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Dirk Kuyt'tan açıklama
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
50 metrelik uçuruma yuvarlandı Son hali böyle görüntülendi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı! Son hali böyle görüntülendi
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
19:35
Galatasaray’ın Stuttgart maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu
19:32
Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda büstün kaldırılacağı iddiasına yalanlama
18:58
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
18:44
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım’da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 4 Kasım'da resmi sonuçları alıp partilerle görüşecek
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 19:56:14. #7.13#
SON DAKİKA: DMM, Şişli'de Haydar Aliyev Parkı'ndaki büst ve kültür merkezi iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android