DMM: Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Dikkat!

07.03.2026 18:49
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığını açıkladı. İkili ilişkilerin her düzeyde 'Tek Millet, İki Devlet' şiarıyla yürütülüğünü açıklayan DMM, kritik konularda resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması yönünde uyarıda bulundu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilişkili olarak, sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Sarsılmaz tarihi ve müşterek değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye ve Azerbaycan, sadece bugün değil geçmişte de birçok kez karşı karşıya kaldığı sınamalardan başarıyla çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderler seviyesinde öncülük ettiği ikili ilişkiler, her düzeyde 'Tek Millet, İki Devlet' şiarıyla yürütülmektedir. Kamuoyunun bu kardeşliğe zarar verebilecek maksadını aşan söylemlere, dezenformasyonlara ve kara propaganda faaliyetlerine karşı daha hassas olması; kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

