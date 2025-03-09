Doğan Demir: 'Bahçeli'nin süreci başlatmasını kıymetli buluyorum, Kürt açılımı ilerliyor'

Gelecek Partisi'nden Doğan Demir, Haberler.com'da Neşe Berber'in sorularını yanıtladı. Bahçeli'nin attığı adımları kıymetli bulduğunu ifade eden Demir, Selahattin Demirtaş'ın siyasi rolüne dikkat çekti. Ayrıca, azınlık haklarını kapsayan bir anayasa çalışmasına destek vereceklerini ve Kürt açılımının ilerlediğini belirtti.

"BAHÇELİ'NİN BU SÜRECİ BAŞLATMASINI KIYMETLİ BULUYORUM"

Doğan Demir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreci dikkatle takip ettiklerini söyledi. Bahçeli'ye verdiği önemi vurgulayan Demir, "Bahçeli'yi çok önemsiyorum, değer veriyorum ve bende emeği olan bir genel başkanımız" ifadelerini kullandı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ ÜLKE İÇİN CİDDİ BİR FİGÜR"

Demir, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın siyasetteki yerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. "Selahattin Demirtaş'ı burada devre dışı bırakmamak gerekiyor, ülke için ciddi bir figür" diyen Demir, Demirtaş'ın sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

"KÜRT AÇILIMI ÇOK KIYMETLİ BİR YOLA DOĞRU GİDİYOR"

Demir, Türkiye'de Kürt meselesine yönelik atılan adımları değerlendirdi. Kürt açılımının önemli bir noktaya geldiğini belirten milletvekili, sürecin olumlu yönde ilerlediğini ifade etti. Azınlıkları kapsayan bir anayasa çalışması olması durumunda buna destek vereceklerini de sözlerine ekledi.