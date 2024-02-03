Anavatan Partisi İlçe Başkanı İbrahim Sağır, Ocak Partisi\'ne katıldı

Doğanşehir'de Anavatan Partisi İlçe Başkanı olarak görev yapan İbrahim Sağır, Anavatan Partisi'nden istifa ederek Ocak Partisi'ne katıldığını açıkladı. Sağır, "Doğanşehir İlçe Başkanlığı olarak Anavatan Partisi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bundan böyle Ocak Partisi çatısı altında siyaset hayatımıza devam edeceğiz" dedi.
Ocak Parti'sinin Malatya İl Başkanı Hepsen Metin ise partilerinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Anavatan Partisi Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndan ayrılarak, büyük ailemiz Ocak Partimize katılan yol arkadaşlarımızla gücümüze güç kattık. 31 Mart'ta Malatya'da tarih yazmak için kolları sıvadık. Malatya'nın sorunlarını biliyoruz, bu sorunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Malatya'yı birlikte kazanacağız. Depremin bıraktığı yaraları birlikte saracağız. Tekrardan Ocak Partisi Malatya İl Başkanlığı olarak, Ocak Partisi ailesi adına İbrahim Sağır ve yönetimine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz" diye konuştu.
İbrahim Sağır dışında ayrıca Anavatan Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Talat Ürkmez ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Atabey Sağır, Eda Koçak ve Ali Uçar da Ocak Partisi'ne katıldı.
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