 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anavatan Partisi İlçe Başkanı İbrahim Sağır, Ocak Partisi'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Anavatan Partisi İlçe Başkanı İbrahim Sağır, Ocak Partisi'ne katıldı

Anavatan Partisi İlçe Başkanı İbrahim Sağır, Ocak Partisi\'ne katıldı

Doğanşehir'de Anavatan Partisi İlçe Başkanı olarak görev yapan İbrahim Sağır, Anavatan Partisi'nden istifa ederek Ocak Partisi'ne katıldığını açıkladı. Sağır'a Anavatan Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Talat Ürkmez ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Atabey Sağır, Eda Koçak ve Ali Uçar da katıldı. Ocak Parti'sinin Malatya İl Başkanı Hepsen Metin, partilerinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, Sağır ve yönetimine hoş geldiniz dedi.

03.02.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşehir'de Anavatan Partisi İlçe Başkanı olarak görev yapan İbrahim Sağır, Anavatan Partisi'nden istifa ederek Ocak Partisi'ne katıldığını açıkladı. Sağır, "Doğanşehir İlçe Başkanlığı olarak Anavatan Partisi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bundan böyle Ocak Partisi çatısı altında siyaset hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Ocak Parti'sinin Malatya İl Başkanı Hepsen Metin ise partilerinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Anavatan Partisi Doğanşehir İlçe Başkanlığı'ndan ayrılarak, büyük ailemiz Ocak Partimize katılan yol arkadaşlarımızla gücümüze güç kattık. 31 Mart'ta Malatya'da tarih yazmak için kolları sıvadık. Malatya'nın sorunlarını biliyoruz, bu sorunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Malatya'yı birlikte kazanacağız. Depremin bıraktığı yaraları birlikte saracağız. Tekrardan Ocak Partisi Malatya İl Başkanlığı olarak, Ocak Partisi ailesi adına İbrahim Sağır ve yönetimine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz" diye konuştu.

İbrahim Sağır dışında ayrıca Anavatan Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Talat Ürkmez ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Atabey Sağır, Eda Koçak ve Ali Uçar da Ocak Partisi'ne katıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Doğanşehir, Malatya, Anap, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Anavatan Partisi İlçe Başkanı İbrahim Sağır, Ocak Partisi'ne katıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 18:54:58. #1.12#
SON DAKİKA: Anavatan Partisi İlçe Başkanı İbrahim Sağır, Ocak Partisi'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement