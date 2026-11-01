Doha'daki İran-Katar görüşmeleri üçüncü günde sürerken Arakçi ABD'den yanıt bekliyor - Son Dakika
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Doha'daki İran-Katar görüşmeleri üçüncü günde sürerken Arakçi ABD'den yanıt bekliyor

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Doha\'daki İran-Katar görüşmeleri üçüncü günde sürerken Arakçi ABD\'den yanıt bekliyor
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Doha'da Katar arabuluculuğunda sürdürülen görüşmelerde istişarelerin devam ettiğini ancak kesin sonuç alınmadığını söyledi. Arakçi, ABD ile müzakere planı olmadığını ve İran'ın 7 şarttaki tutumunu koruyarak Washington'dan yanıt beklediğini belirtti.

ABD- İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik Katar'ın başkenti Doha'da İran-Katar heyetleri arasında yürütülen görüşmeler üçüncü gününde devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İstişareler devam ediyor ancak henüz kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Süreç, karşı tarafın sorularımıza vereceği cevaba bağlı. Söz konusu ziyaret kapsamında ABD tarafıyla müzakere etmeye yönelik herhangi bir plan bulunmuyor" dedi.

İranlı bir yetkili, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da İran ve Katar heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin üçüncü gününde devam ettiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de heyetin Katar'daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi toplantısında milletvekillerine açıklama yapan Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum ve uluslararası su yolunun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılmasına yönelik yürütülen çalışmalara değindi. Katar arabuluculuğunda sürdürülen görüşmelerin devam ettiğini belirten Arakçi, ABD'nin İran tarafından sunulan teklife cevap vermesi gerektiğini vurguladı. Arakçi, "İstişareler devam ediyor ancak henüz kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Süreç, karşı tarafın sorularımıza vereceği cevaba bağlı. Söz konusu ziyaret kapsamında ABD tarafıyla müzakere etmeye yönelik herhangi bir plan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, "İran, eş zamanlı olarak hem savunmaya hem de diplomasiye hazır olmayı sürdürüyor. ABD'nin hangi yolu tercih edeceği ise kendi rasyonel tutumuna bağlı" dedi.

İran'ın daha önce ABD tarafına sunduğu 7 şart konusundaki tutumunu kararlı bir şekilde koruduğunun altını çizen Arakçi, Tahran yönetiminin Washington'dan gelecek karşılığı beklediğini kaydetti.

İran'dan dün yapılan açıklamada, Katarlı arabulucularla yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin İran teklifinin uygulanma süresinin 2 güne indirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıWashingtonPolitikaKatarDünyaİranDohaSon Dakika

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