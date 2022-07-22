Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.
Guterres'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peş peşe yaptığı kısa konuşmaların ardından imza aşamasına geçildi. Türkiye tarafında anlaşmaya imza atan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, imzayı attıktan sonra bir süre belgeyi elinde tuttu.
O anlarda devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'a kaş göz işareti yaparak elindeki belgeyi karşı tarafla değiş tokuş etmesi konusunda uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından Bakan Akar, karşı taraf ile ellerinde belgeyi değiş tokuş ederek kameralara tokalaşırken poz verdiler.
Son Dakika › Politika › Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı - Son Dakika