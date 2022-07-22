Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı - Son Dakika
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Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı

22.07.2022 17:57

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının tekrar başlatılmasını kapsayan anlaşma bugün İstanbul'da imzalandı. Törene damga vuran hareket ise Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı, imzaladığı sözleşmeyi elinde tutan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı karşı tarafla değiş tokuş etmesi konusunda mimikleriyle uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.

İMZAYI ATTIKTAN SONRA BİR SÜRE BEKLEDİ

Guterres'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peş peşe yaptığı kısa konuşmaların ardından imza aşamasına geçildi. Türkiye tarafında anlaşmaya imza atan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, imzayı attıktan sonra bir süre belgeyi elinde tuttu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAŞ GÖZ İŞARETİYLE UYARDI

O anlarda devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'a kaş göz işareti yaparak elindeki belgeyi karşı tarafla değiş tokuş etmesi konusunda uyarıda bulundu.

BELGELERİ KARŞI TARAFLA DEĞİŞ TOKUŞ ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından Bakan Akar, karşı taraf ile ellerinde belgeyi değiş tokuş ederek kameralara tokalaşırken poz verdiler.

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Son Dakika Politika Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı - Son Dakika


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