Donald Trump, sivil dolandırıcılık davasını 'cadı avı' olarak nitelendirdi - Son Dakika

Donald Trump, sivil dolandırıcılık davasını 'cadı avı' olarak nitelendirdi

Donald Trump, sivil dolandırıcılık davasını \'cadı avı\' olarak nitelendirdi
Son Güncelleme: 02.10.2023 18:02

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının duruşması için geldiği adliyede yaptığı açıklamada, davayı 'cadı avı' olarak nitelendirerek, 'Sahtekar bir yargıcın huzuruna çıkmam gerekiyor' dedi. Trump, hakkındaki davayı açan New York Başsavcısı Letitia James'i yine 'ırkçı' olarak nitelendirdi. Savcılık ise en az 250 milyon dolar para cezası talep ediyor.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkındaki sivil dolandırıcılık davasının duruşması için geldiği adliyede yaptığı açıklamada, davayı "cadı avı" olarak nitelendirerek, "Sahte kar bir yargıcın huzuruna çıkmam gerekiyor" dedi.

ABD'de onlarca suçlamayla karşı karşıya kalan eski Başkan Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davası New York'ta başladı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonuna girmeden önce basını yaptığı açıklama yapan Trump, hakkındaki davayı "cadı avı" olarak nitelendirerek, "Bu, tüm zamanların en büyük cadı avının devamıdır" dedi.

"Sahtekar bir yargıcın huzuruna çıkmam gerekiyor"

Trump, "Harika bir şirketimiz var. Harika bir şirket kurdum. Bu muhteşem. Dünyadaki en büyük gayrimenkul varlıklarından bazılarına sahip ve şimdi sahtekar bir yargıcın huzuruna çıkmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki davayı açan New York Başsavcısı Letitia James'i yine "ırkçı" olarak nitelendiren Trump, James'in kendisine karşı bir kan davası yürüttüğünü öne sürdü.

"Ne kadar paranız olursa olsun hiç kimse kanunların üstünde değildir"

Başsavcısı James ise yaptığı açıklamada, "Ne kadar paranız olursa olsun hiç kimse kanunların üstünde değildir. Yasa hem güçlü hem de hassas ve bugün mahkemede davamız kanıtlanacak" dedi.

Savcılık 250 milyon dolar para cezası talep etti

Başsavcı James tarafından Eylül 2022'de yapılan dava başvurusunda Trump, çocukları, Trump Organization ve bazı yöneticiler banka kredileri ve sigorta işlemlerinde daha iyi ticari şartlar elde etmek için mal varlıklarının değerini yüksek göstermek ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı. Değerleri şişirilen varlıklar arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı.

Söz konusu davada savcılık, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump'ın New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanmasını, ayrıca Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesini talep ediyor.

Öte yandan, Donald Trump 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle 4 kez suçlanmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Donald Trump, sivil dolandırıcılık davasını 'cadı avı' olarak nitelendirdi - Son Dakika


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