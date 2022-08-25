Turgay Genç: "Döşemealtı'nda yoğun göçe rağmen yapılaşma oranımız yüzde 20" - Son Dakika
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Turgay Genç: "Döşemealtı'nda yoğun göçe rağmen yapılaşma oranımız yüzde 20"

25.08.2022 13:40
Turgay Genç: "Döşemealtı'nda yoğun göçe rağmen yapılaşma oranımız yüzde 20"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye'de en çok ruhsat veren, en fazla inşaat ve yapılaşmayla birlikte göç alan üçüncü bir ilçe olmalarına karşın Döşemealtı'nın yapılaşma oranının yüzde 20'ye ulaştığını duyurdu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye'de en çok ruhsat veren, en fazla inşaat ve yapılaşmayla birlikte göç alan üçüncü bir ilçe olmalarına karşın Döşemealtı'nın yapılaşma oranının yüzde 20'ye ulaştığını duyurdu. Genç, "Bütün bunlara rağmen henüz bizim imar planlarımıza göre yapılaşma oranımız daha yüzde 20'lere yeni geldi. Köyler bölgesi haricinde 600 bin nüfusu ön gören planlı sahamızda her geçen gün hızla olan yapılaşmaya karşın yüzde 20'leri yeni yakalamaktayız. Bu durumdan çok mutluyuz" dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalyalı gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Göreve geldiği 2014 yılından bu yana belediyenin yaptığı ve yapacağı proje ile hizmetlerden bahseden Genç, göreve gelmeden önce çoğu Antalyalının ilçeyi bilmediğini söyledi. Göreve gelir gelmez ilçe için yoğun çalışma içerisine girdiklerini aktaran Genç, "Bir kentin temel ihtiyacı olan atölye, farika, cadde, kent meydanı, hastane, Pazar yeri, kreş ve gençlik merkeziyle, farklı spor alanlarıyla ilçemizin hemen hemen üst yapısal anlamda bütün temel projelerini hayata geçirdik" dedi.

Başkanlığının ikinci döneminde pandemiye denk geldiklerini ve hemen önlemler alarak sadece ilçe sınırlarındaki vatandaşlara değil, çevredeki diğeri ilçelere de dezenfektan ve maske konusunda destek sağladıklarını söyleyen Genç, pandeminin proje ve yatırımları olumsuz etkilediğine ancak akabinde çalışmaları kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

Geçmiş zamanlarda altyapı konusunda kanalizasyon ve doğalgaz sıkıntısı yaşadıklarını belirten Genç, son iki yıldır alt yapı çalışmalarına hız verdiklerini, yol çalışmalarına ise son 1 yılda 150 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını kaydetti.

"Ruhsat çalışmalarımıza net bir şekilde yansıdı"

Genç, Döşemealtı'nın daha önce bilinmeyen bir ilçe olduğunu ancak son zamanlarda insanların yaşam alanı için tercih ettiği ilçelerin başlarında geldiğine dikkat çekerek, "Antalya'da yaşayan 10 kişiden 5'i Döşemealtı'nı tanımazken, 10 kişiden 10'u da 'ben Döşemealtı'nda yaşamalıyım' demeye başladı. Çünkü yatay planlaması, doğası, geniş donatı alanları ve gelişimiyle pik seviyeye geldi. Bu ruhsat çalışmalarımıza net bir şekilde yansıdı. 2021 yılı itibariyle bin 500 baremini aştığımız için Türkiye'de en çok ruhsat veren, en fazla inşaat ve yapılaşmayla birlikte göç alan üçüncü ilçe statüsüne geldik. Zaten Antalya'da birinci sıradayız. Bu hızlı talep çoğu zaman kontrollü ve sistemli gitmediğiniz aşamada çarpık kentleşmeyi getirir. Planlamamız ve titiz takip çalışmalarımızdan kaynaklı, şuan nezih bir yaşam alanı oluşmakta. Bütün bunlara rağmen henüz bizim imar planlarımıza göre yapılaşma oranımız daha yüzde 20'lere yeni geldi. Köyler bölgesi haricinde 600 bin nüfusu ön gören planlı sahamızda her geçen gün hızla olan yapılaşmaya karşın yüzde 20'leri yeni yakalamaktayız. Bu durumdan çok mutluyuz. Bölgemiz artık sadece Antalya'nın merkezinde değil, Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin birçok yerinde Antalya denince, yatırımın ve yeni yaşam merkezinin Döşemealtı olduğunu tespit etmiş olduk" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Turgay Genç, Döşemealtı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Turgay Genç: 'Döşemealtı'nda yoğun göçe rağmen yapılaşma oranımız yüzde 20' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgay Genç: "Döşemealtı'nda yoğun göçe rağmen yapılaşma oranımız yüzde 20" - Son Dakika
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