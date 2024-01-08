Döşemealtı Gençlik Meclisi \'DÖGEM\' 7. dönemine hazırlanıyor

Döşemealtı Belediyesi'nin gençlik projeleri arasında yer alan ve ilçedeki gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olması ve kent yönetimine katılmalarını sağlamak amacıyla kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi 'DÖGEM' ' 7nci dönemine hazırlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ruhuna uygun olarak planlanan, hiçbir siyasi partiye ya da güce endeksli olmayan Gençlik Meclisi özgürlükçü ve katılımcı biçimde bütün gençliği temsil eden DÖGEM'de yüzde 50 cinsiyet eşitliği zorunluluğu bulunuyor. İlçe gençlerini Avrupa ile tanıştıran Proje, Başkan Genç'in vizyon gençlik projeleri arasında yer alıyor.

Temel Vatandaşlık Hakları eğitim semineri, Liderlik eğitim semineri, etkili iletişim ve beden dili eğitim semineri, etkili sunum teknikleri eğitim semineri, Türkiye yerel yönetimler eğitim semineri, Avrupa Birliği proje döngüsü yönetimi eğitim semineri, kalkınma ajansları proje döngüsü eğitim semineri, küresel ısınma ve ekoloji eğitim semineri, girişimcilik projeleri eğitim semineri, yabancı dilde, İngilizce konuşma eğitim semineri, stresle mücadele eğitim semineri, boş zaman yönetimi ve dinlenme semineri gibi eğitimler gören genç vekiller ödüle doymuyor.

"Ödüller aldı"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından kurulan DÖGEM, ilk yılında SODEM tarafından ulusal çapta düzenlenen Yerel Yönetim Projeleri Ödül Töreninde 500 proje arasından "Katılım ve Yönetişim" başarı ödülü kazandı. Vizyon proje 2018 yılında Akdeniz Belediyeler Birliğinden ve 2019 Ulusal Gençlik Parlamentosu-UGP den "En iyi Gençlik Meclisi" ödüllerine layık görüldü. Tüm Türkiye'de gençlik projelerine örnek olan DÖGEM bugüne kadar Döşemealtı ilçesinde bir ilke imza atarak 138 genci AB Erasmus+ ve ESC Gençlik programları ile AB ülkelerine değişim ve gönüllülük projelerine gönderdi.

Bugüne kadar 6 seçim ile 12 aylık dönemde faaliyet gösteren 6 Meclis oluşturan Döşemealtı Gençlik Meclisine 14-25 yaş arasında toplamda 1158 Genç "Gençvekil" olmak için başvuru yaptı. 358 Genç Vekil seçimlerin ardından 1'en yıllık süreyle görev yaparken Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de 7 farklı kentte eğitim seminerlerine ve kültürel gezilere katıldı. 7'nci dönemi için gün sayan DÖGEM önümüzdeki günlerde 25 kadın-25 erkek 50 vekille 1 yıllık görev için seçime girecek. - ANTALYA