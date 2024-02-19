DP Denizli\'de Pamukkale Belediye Başkan Adayını Tanıttı

Politika

Demokrat Parti'nin (DP) Denizli'de belirlenen dört adayı için düzenlediği tanıtım toplantısında, Pamukkale Belediye Başkan Adayı olarak Avukat Kadir Yatağan'ın ismi açıklandı.

DP Denizli İl Teşkilatı ismi netleşen Denizli Büyükşehir, Pamukkale, Merkezefendi ve Honaz ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Toplantıda Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nagihan Bozçelik, Pamukkale Belediye Başkan Adayı Avukat Kadir Yatağan, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Tuncay Aykaç ve Honaz Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ballı kamuoyuna tanıtıldı.

Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan DP İl Başkanı Yıldıray Akıncı, "DP, Türkiye siyasetinde önemli bir yere sahip. Halkımız ve ilimiz için her şeyi yapmaya hazırız. 'Yeter söz milletindir' diyoruz. Diğer ilçe belediye başkan adaylarımızı da önümüzdeki günlerde tanıtacağız. Türk siyaset tarihinde köklü geçmişine sahip partimiz halkımızın desteğiyle yerel seçimde büyük zaferler kazanacak" dedi.

Toplantıda Pamukkale Belediye Başkan Adayı olarak tanıtılan Avukat Kadir Yatağan ise "Pamukkale ilçemizin sorunlarımı biliyoruz. Başta alt yapı olmak üzere tespit ettiğimiz sorunlarla ilgili çözüm önerimizi hazırladık. Donamlı ve gayretli insanların siyasette de bulunması düşüncesiyle yerelde Pamukkale ilçemizin, genel de ise ülkemizin aydınlık yarınları ile geleceğine katkı sunmak hedefiyle siyasete girdik. Güzel ve doğru işler yapacağımıza inanıyoruz. Hak için halkımızın umutlarını gerçekleştirebilme azmiyle bu yolda bismillah dedik" şeklinde konuştu. - DENİZLİ