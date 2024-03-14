DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırkağaç\'ta halka hitap etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde halka hitap etti.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmasında seçim çalışmalarını anlatan Uysal, Kırkağaç Belediye Başkan adayı İsmail Pala'ya destek istedi.
Uysal, DP'nin Türkiye'yi büyük bir güç merkezi haline getireceğini, ülkeyi yarınlara güçlü şekilde taşıyacaklarını kaydetti.
Partisine verilecek desteğin kendilerine güç katacağını vurgulayan Uysal, özellikle dar gelirli ve emeklilerin sesi olacaklarını dile getirdi. ???????
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Azerbaycan'da düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'na katılan eski Başbakan Binali Yıldırım, uluslararası sistemin Suriye, Yemen, Libya, Ukrayna ve Gazze'deki savaşları durdurmakta yetersiz kaldığını belirtti. Yıldırım, panelde yaptığı konuşmada savaş ve barış arasındaki ince çizginin kaybolduğunu ve güce dayalı reel politiğin hakim olduğunu ifade etti. Ayrıca, milli güvenliğe yönelik tehditlere karşı önlemler almanın gerekliliğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.
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