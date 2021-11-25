DP Genel Başkanı Uysal, DP Saruhanlı ilçe binasının açılışını yaptı - Son Dakika

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde DP ilçe binasının açılış törenine katıldı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde DP ilçe binasının açılış törenine katıldı. Açılışa DP Manisa İl Başkanı İdris Mecek, DP Saruhanlı İlçe Başkanı Süleyman Çınar, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve partililer katıldı. DP Saruhanlı İlçe Başkanı Süleyman Çınar'ın açılış konuşmasının ardından Saruhanlı'nın CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin de bir konuşma yaptı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal yaptığı konuşmada, ekonomik durumun iyiye gitmediğini söyleyerek, ülkenin imkanları olduğunu ancak kalkınma stratejisi olmadığını savundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parti binasının açılışı yapıldı. Genel Başkan Uysal, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. - MANİSA