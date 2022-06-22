DP'li Enginyurt: "Basın Kanunu teklifi, milletin haber alma hürriyetine vurulan darbedir" - Son Dakika
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DP'li Enginyurt: "Basın Kanunu teklifi, milletin haber alma hürriyetine vurulan darbedir"

22.06.2022 14:48
DP'li Enginyurt: "Basın Kanunu teklifi, milletin haber alma hürriyetine vurulan darbedir"

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, milletin haber alma hürriyetine vurulan darbe olduğunu öne sürdü.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, milletin haber alma hürriyetine vurulan darbe olduğunu öne sürdü.

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, özgürlüğe, hukuka, tarafsız basına, bağımsız gazeteciliğe darbe indiren bir kanun teklifiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

TBMM'de görüşülecek teklifin, sansür yasası olduğunu iddia eden Enginyurt, bu teklifle haber yapma korkusunun salınmak istendiğini savundu.

Cemal Enginyurt, teklifin yasalaşması halinde fikirleri söylemenin de suç sayılacağını ileri sürerek, "Bu yasa, Türk milletinin haber alma hürriyetine vurulan en büyük darbedir. Demokrat Parti olarak, sansür yasasını şiddetle protesto ediyoruz." diye konuştu.

TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen gazetecilere açıklama yaptırılmadığını ve başka yere yönlendirildiklerini belirten Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gazetecilerden ve özgür fikirlerden korktuğunu iddia etti.

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Kaynak: AA

Cemal Enginyurt, Demokrat Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DP'li Enginyurt: 'Basın Kanunu teklifi, milletin haber alma hürriyetine vurulan darbedir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: DP'li Enginyurt: "Basın Kanunu teklifi, milletin haber alma hürriyetine vurulan darbedir" - Son Dakika
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