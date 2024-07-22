DP Milletvekili Altıntaş: Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu değiştirilmeli

Politika

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, seçimlere ve siyasi partilere ilişkin kanunların değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkede her alanda sorunlar yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin ve Türk milletinin, siyasi partilerden büyük olduğuna işaret eden Altıntaş, ekonomideki sorunların yönetimsel problemleri gölgede bıraktığını savundu. Altıntaş, "Halk bağırıyor, 'Barınamıyoruz, geçinemiyoruz' diyor. İktidara sahip olmak, ekonomik kaynaklara sahip olarak dilediğinize dilediğiniz gibi kaynakları dağıtabileceğiniz bir yetki değildir." dedi.

"İktidardaki parti seçimi kaybedince devlet yönetilemez" diye bir kuralın bulunmadığını dile getiren Altıntaş, siyasi partilerin, ülkenin geleceğinin kavgasını değil, partilerinin ve genel başkanlarının geleceğinin kavgasını yaptığını ileri sürdü.

Haydar Altıntaş, "Siyasi partiler kendilerine çeki düzen vermelidir. Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu mutlak suretle değiştirilmelidir. İçine düşmüş olduğumuz partili başkanlık sisteminin, devletin bütün gelir ve giderlerini kontrol altına alarak, parlamentoya hiç hesap vermeden sadece parlamentoyu tasdik makamı olarak görmesi de demokrasimizin en büyük eksikliklerindendir." diye konuştu.