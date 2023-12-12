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DP Milletvekili Altıntaş: Türk siyaseti, sporu da yozlaştırıyor - Son Dakika
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DP Milletvekili Altıntaş: Türk siyaseti, sporu da yozlaştırıyor

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme saldırmasını eleştirerek, Türk siyasetinin sporu da yozlaştırdığını söyledi. Altıntaş, siyasetin sporu kavga zeminine dönüştürdüğünü belirtti ve Türkiye'de siyaset ve demokrasinin arızalı olduğunu iddia etti. Ayrıca, mahalli idare seçimleri için gösterilecek adayların vatandaşın seçme hakkını ortadan kaldırdığını savundu.

DP Milletvekili Altıntaş: Türk siyaseti, sporu da yozlaştırıyor
12.12.2023 - 13:59,
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Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Türk siyaseti, sporu da yozlaştıran davranışlar içerisinde." dedi.

Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırmasını eleştirdi.

Siyasetin, sporla yakın ilişki içerisinde olmasının, sporu kavga zeminine dönüştürdüğünü söyleyen Altıntaş, "Faruk Koca'yı şiddetle kınıyorum. Türk siyaseti, sporu da yozlaştıran davranışlar içerisinde." ifadelerini kullandı.

DP'li Altıntaş, Türkiye'de siyaset ve demokrasinin arızalı olduğunu iddia ederek, "Arızalı siyaset ve demokrasinin ortaya koyduğu model, ülkenin sorunlarını onarılmaz hale getirmiştir." görüşünü savundu.

Şehirlerin sorunlarının ortaya konulup çözüm önerilerinin dile getirilmesi gerekirken, mahalli idare seçimleri için gösterilecek adayların gündemde olduğunu söyleyen Altıntaş, söz konusu adayların da vatandaşın seçme hakkını ortadan kaldıracak şekilde belirlendiğini iddia etti.

Belediyelerin, bütçelerinin dışında işlemler yaptığını dile getiren Altıntaş, yerel yönetimlerin harcamalarının, bütçe disiplini içerisinde yapılması ve denetime sunulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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