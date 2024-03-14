DP Milletvekili Uzun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'ın cevabına tepki gösterdi

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, yazılı soru önergesine verdiği cevaba tepki gösterdi.
Uzun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eylül ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Hindistan ziyaretlerinde, "kamu personeli olmayan kişilerin görevlendirilmesine" ilişkin bir soru önergesi verdiğini aktardı.
TBMM Başkanlığına sunduğu söz konusu soru önergesinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlandığını belirten Uzun, "Aylar sonra gelen cevap, sadece 'yeteri kadar personel gitti' şeklinde olmuştur. Biz bu cevapları kabul edemeyiz." dedi.
Milletvekillerinin elinde "sadece yazılı soru önergesi hakkı kaldığını" dile getiren Uzun, "Bunlar saygısız cevaplar. Bu saygısızlık bize değil parlamentoya yapılmıştır. Bu saygısızlık, milli iradeye ve millete yapılmıştır. Eğer onlar saygısızlık yapmaya devam ederlerse biz de itiraz etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Uzun, yazılı soru önergesine gelen cevabı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iade ettiğini söyledi.
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