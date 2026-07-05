DSP'den Güçlü Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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DSP'den Güçlü Türkiye Vurgusu

DSP\'den Güçlü Türkiye Vurgusu
05.07.2026 19:03
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Önder Aksakal, güçlü tarım ve hizmet odaklı siyaset anlayışını adana il kongresinde duyurdu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bizim siyaset anlayışımız, devleti güçlü, milleti huzurlu, ekonomiyi üretken, toplumu adil kılmayı hedefleyen bir anlayıştır." dedi.

Aksakal, Seyhan Belediyesi Selman-ı Pak Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Adana İl Kongresi'nde, güçlü Türkiye yolunun güçlü tarımdan geçtiğini söyledi.

Hangi partiden olursa olsun, sandıktan çıkana saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Aksakal, şöyle konuştu:

"İktidardaki, görevini yapacak, halka ve her partiden topluma hizmet edecek. Muhalefettekiler de iktidarın düzgün iş yapması için o yolda görev ifa edecek. İktidarın çalışmalarını engellemek, yok etmek üzerine politikalar artık geride bırakılmalıdır ve toplum buna susamıştır. Biz 'hizmetin partisi olmaz' diyoruz, hizmet halk için yapılır. Vatandaşın beklediği siyasi tartışma değil, çözümdür."

DSP'nin temelinde insan sevgisi olduğunu ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Ecevit'in bize bıraktığı en büyük miras, dürüst, temiz ve halk için siyaset yapma anlayışıdır. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı da budur. İnsanlarımız kutuplaşmaktan, kavgadan, hakaretten yoruldu, artık çözüm, üretim, adalet, liyakat görmek istiyor. Bizim siyaset anlayışımız, devleti güçlü, milleti huzurlu, ekonomiyi üretken, toplumu adil kılmayı hedefleyen bir anlayıştır."

Aksakal, daha sonra Seyhan ilçesinde partisinin il başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA

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