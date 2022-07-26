DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste'den Millet İttifakına ilişkin açıklama Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde partisinin ilçe teşkilatında yaptığı basın toplantısında Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulundu.

DSP Balıkesir İl Başkanı Hasan Atmaca'nın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'i eleştirirken kullandığı 'Dünya 5'ten büyüktür' diye doğru bir söz olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Kesinlikle haklı. O veto hakkı olan ülkelerin dünyanın geri kalanını önemsemeyip, kendi iradelerini kullanmasına karşı çıkıyor. Hem de çok haklı. Ama buna karşılık şöyle bir çelişki içinde, Türkiye'ye geliyor ve 'Türkiye tek adamla yönetilebilir' diyor. Bu da bir çelişki. Tabi bunu eleştirenler de Millet İttifakı. Bana göre de Türkiye tek bir adamla yönetilemez. Ama Millet İttifakı'nın içine bakıyorum 6 parti sanki Türkiye'ye yetiyor mu? Türkiye 1'den büyük de, 6'dan küçük mü?"

Türkiye'de sağ ve sol ittifak varmış gibi bir tablonun gösterildiğini ileri süren İste, "Türkiye'de sağ veya sol ittifak yok. İki tane sağ ittifak var. Açıkça BBP, MHP, AK Parti sağ ittifak olduklarını deklare ediyorlar. Ama Millet İttifakı'na bakıyorsunuz, CHP dışındaki bütün partiler sağ parti olduklarını ifade ediyorlar. Ama Millet İttifakı, 'ben sağ ittifakıyım' demiyor. Ama sağ ittifakı. Bu da başka bir çelişki. Dünya 5'ten büyükse, Türkiye 6'dan da büyük. Millet İttifakı'nı böyle genişletmediğiniz sürece sizin halk nezdinde inandırıcı olabilmeniz mümkün değil." dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeniyle sanki ilk seçimde iktidar değişikliği olacakmışçasına 'hükümet kesin değişiyor' şeklindeki algının Millet İttifakı'nda büyük bir rehavet oluşturduğunu savunan Onur İste sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet doğru şu anda hükümet zor bir pozisyonda. Ekonomi berbat durumda ve yıllardır yanlış yapılan dış politikaların neticelerini yeni yeni anlamaya başladık. Mesela 5 yıl önce yaptığımız o kötü politika sonucunda şu anda etrafı Suriyeli doldurduk. Ne onları Türk yapabildik, ne de biz Suriyeli olduk. Hal böyleyken, iyi bir muhalefetin anlamı olabilir. Bir şeyler yapabilir ama bu kadar kendilerine aşırı güvenmeleri, 'Nasıl olsa seçimi kazanıyoruz' demeleri korkarım ki, hükümete güç kazandırıyor. Bu rehavet kalıcı olduğu takdirde Millet İttifakı'na kaybettirebilir."