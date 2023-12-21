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DSP Genel Başkanı Aksakal: 2024 bütçesi açıklarla kapanacak - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal: 2024 bütçesi açıklarla kapanacak

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, 2024 bütçesinin öngörülenden daha büyük açıklarla kapanacağını ve enflasyonla mücadelede kesintiye uğrayabileceğini söyledi. Aksakal, bütçe görüşmelerinde finansal istikrarı güçlendirme, yüksek katma değerli üretimi teşvik etme gibi hedeflerin çelişkili olduğunu belirtti. Ayrıca, emeklilerin çoğunun hala yoksulluk sınırının altında yaşadığını ve sosyal güvenlik sisteminin reforma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

DSP Genel Başkanı Aksakal: 2024 bütçesi açıklarla kapanacak
21.12.2023 - 19:17,  Güncelleme: 19:28
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DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, "Korkarız ki 2024 bütçesi öngörülenden daha büyük açıklarla kapanacak ve enflasyonla mücadele kesintiye uğrayabilecektir." dedi.

Aksakal, TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde şahsı adına söz aldı. Aksakal, bütçe gerekçesinde başlangıç niyeti ve amacı olarak finansal istikrarı güçlendirme, yüksek katma değerli üretimi teşvik etme, iş ve yatırım ortamını iyileştirme, afetlerle etkin mücadele etme, mali disiplini koruma belirtilse de 2 trilyon 652 milyar lira bütçe açığı öngörüldüğünü dile getirdi.

Bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 13,5'inin sosyal güvenlik sistemine gitmesine rağmen sayıları 16 milyonu aşan emeklilerin büyük kısmının halen yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirten Aksakal, "Bu durum, ülkemizde sosyal güvenlik sistemimizin ne denli bir reforma ihtiyacının olduğunun da çok açık göstergesidir." diye konuştu.

Aksakal, 2024 yılı bütçesinde deprem harcamaları için 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayrıldığını da belirterek, bütçe içindeki payı yüzde 12 olarak hesaplanan bu tutarın, depremin yaralarının sarılmasına yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

Bütçede çelişki bulunduğunu öne süren Aksakal, "2024 yılı bütçesi için öngörülen bütçe açığı AK Parti iktidarları dönemindeki en yüksek bütçe açığı olarak karşımıza çıkmaktadır ancak öngörülen bu açık enflasyonun düşürülerek finansal istikrarın sağlanması hedefine yönelik bir bütçe hazırlandığı iddialarıyla ne yazık ki çelişki içindedir. Bu nedenle korkarız ki 2024 bütçesi öngörülenden daha büyük açıklarla kapanacak ve enflasyonla mücadele kesintiye uğrayabilecektir." ifadesini kullandı.

Enflasyonun en çok zarar verdiği kesimin sabit ve dar gelirliler olduğunu kaydeden Aksakal, vatandaşların insanca yaşayabilecekleri bir gelir ortamı sağlamanın devletin temel görevini teşkil ettiğini dile getirdi. Aksakal, denk bir bütçe hazırlanması yönünde gelişecek çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de şahsı adına söz alarak yaptığı konuşmada, suçlara karşı cezasızlık sistemi olduğunu, yapanın yanına kar kalan bir sistem bulunduğunu öne sürdü.

Çok sayıda yargı paketi de çıkarıldığını belirten Emre, "Her Anayasa değişikliği paketinden ve her yargı paketinden sonra daha da kötüye gittik. Biz bu bütçeye onun için, şahsım adına söylüyorum, aleyhte oy vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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