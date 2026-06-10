DSP lideri Aksakal, CHP'nin birleşme teklifini doğruladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in "Özgür Özel genel başkanlığında DSP'ye katılalım" teklifinde bulunduğu iddiasını doğruladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Aksakal, "PKK terör örgütü ve türevi unsurlar Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan tamamen tasfiye edilmeden, başta ABD olmak üzere bazı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından verilen silahlar tamamen teslim alınmadan bir yasama çalışmasına, kalkışılması öncelikle vatan uğruna can vermiş şehitlerimize, vücudunun bir parçasını kaybetmiş gazilerimize ve nihayetinde vatana ihanettir" dedi.

Aksakal, CHP'de yaşananlara ilişkin, "Bugün geldiğimiz noktada hepimizin yüreğini burkan, Türk siyasetini derinden sarsan bir tabloyla karşı karşıyayız. Kurucu değerlerin savrulduğu, umutların tükendiği bir Fetret Devri yaşanmaktadır. Buradan, bu kürsüden ilan ediyorum. Biz, Cumhuriyet'in köklü çınarlarının devrilmesine, o çınarın gölgesinde büyüyen umutların yok edilmesine asla müsaade edemeyiz" dedi.

"DSP, hırsızlık ve yolsuzlukla ismi geçen kişilerle asla ve asla bir araya gelemez"

Bir basın mensubunun CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in DSP'den bir genel başkan yardımcısına "Özgür Özel genel başkanlığında DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz" teklifinde bulunduğu iddiasını sorması üzerine Aksakal, "Herkes de benim takındığım tavır gibi buna şiddetle karşı çıktı. Çünkü DSP ismi olumsuzluklar içinde, hele hele yasal anlamda sıkıntılı, hırsızlık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, bazı toplumsal ahlaki değerlere aykırı yaşam biçimleri itibarıyla adı geçenlerle, belediye başkanlığı seçimlerinde, adaylık belirlenmesinde yaşanan parasal akçeli ilişkiler içinde geçen isimlerle asla ve asla bir araya gelemez. 41 yıllık temiz ve dürüst kalabilmiş bir siyasi partinin bu yaştan sonra da bu tip ilişkilerle sırf iktidar olma amacıyla ya da parlamentoda güçlü olabilmek gerekçesiyle böyle bir ilişkiye girebilme imkanının olmadığını belirttik" cevabını verdi.

Aksakal, Emir ile görüşen genel başkan yardımcısının partiden istifa ettiğini, dün itibarıyla da kesin ihraç istemiyle DSP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi. - ANKARA