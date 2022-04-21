DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi Açıklaması

21.04.2022 14:21
DSP Genel Başkanı Aksakal gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, "Misafirlik bir yere kadardır.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, "Misafirlik bir yere kadardır. Suriye devleti ile zaman geçirmeden bir planlama çalışması yapılmalı, Türkiye sırtındaki kamburdan ivedilikle kurtulmalıdır." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Aksakal, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu ve Üsteğmen Ömer Delibaş ile Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'e rahmet, ailelerine metanet ve başsağlığı diledi.

Sözde demokrasi havarisi bazı Avrupa ülkelerinin, İslam'ın kutsal değerlerine yönelik saldırılar karşısında sustuğunu ifade eden Aksakal, tahrik amaçlı bu eylemlerin İslam aleminin sabrını sınama denemesi olduğunu söyledi.

Aksakal, şöyle devam etti:

" Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi pislikleri mecrasına asla çekemeyeceklerdir. Ancak başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız, İsveç ve Danimarka devleti yetkilileri nezdinde, Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'i sokak ortasında yakma gafletinde bulunan meczupların başı Rasmus Paludan'ın mutlak surette cezalandırılmasını sağlayacak diplomatik girişimleri derhal başlatmalı ve bu provokasyonun hesabı sorulmalıdır."

"'Evli evine, köylü köyüne' demenin vakti gelmiştir"

Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan açıklamaları anımsatan Aksakal, "Suriye'de iç savaş bitmiştir, artık 'evli evine, köylü köyüne' demenin vakti gelmiştir. 'Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek' şeklindeki bir beklenti ortaya koymak siyaset jargonunda 'topu taca atmak' demektir." dedi.

Özellikle Hatay, Kilis ve Gaziantep bölgesinde sosyal dokunun dejenerasyonuna sebep olan ve demografik yapıyı tehdit eden boyutlara ulaşmış bir sığınmacı sorunu bulunduğunu iddia eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Acil eylem planı geliştirilmelidir. Misafirlik bir yere kadardır. Suriye devleti ile zaman geçirmeden bir planlama çalışması yapılmalı, Türkiye sırtındaki kamburdan ivedilikle kurtulmalıdır. Nihai hedefi Türkiye topraklarının bir bölümünü de içerisine alan sözde devlet yapılanması olan bu emperyalist proje, kadim Türk devletinin sarsılmaz iradesi karşısında akamete uğratılacaktır."

Hayat pahalılığına da değinen Aksakal, "Çalışanların ve emeklilerin maaşlarına seyyanen 3 bin lira zam yapılması hem vicdanın hem de hakkaniyetin gereğidir. Dini bayramlar öncesinde emeklilere verilen ikramiye tutarının güncellenmesi zorunludur." dedi.

Ayrıca Aksakal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 102. kuruluş yıl dönümü ile Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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Suriyeli, Mülteci, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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