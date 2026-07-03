Aksakal: ÖSYM yanlış soru sorabilir mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksakal: ÖSYM yanlış soru sorabilir mi?

03.07.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 2026-YKS'de iptal edilen ve cevabı değiştirilen sorulara tepki göstererek ÖSYM Başkanı'nın istifasını istedi. Ayrıca PKK ve NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 2026- YKS'de bir sorunun iptal edilmesine ve bir sorunun da yanıtının değiştirilmesine ilişkin, "Buradan sormak isterim, koca koca profesörlerin başında olduğu bir kurum yanlış soru sorabilir mi? Yanlış cevap seçeneği sunabilir mi?" dedi.

Önder Aksakal, Meclis'teki basın toplantısında, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi sürecinde Türkiye'nin, milli politikalar konusunda "tavizkar bir yaklaşım içerisinde olmayacağına inandıklarını" belirtti.

ABD başta olmak üzere küresel emperyalizmin bölge üzerindeki hedef ve niyetlerinin canlılığını koruduğunu anlatan Aksakal, "Bölgemizde ve ülkemizde 40 yıldır başımıza musallat ettikleri terör örgütü PKK ile ilişkilerini de asla ve kata kesmiş değillerdir. Siz bakmayın ABD'nin PKK'yı terör örgütü listesine aldığına. Onlar bu örgüte değişik isimler vererek kendilerince meşrulaştırma gayreti içine girdiler ama kadim Türk devletinin bu numaralara karnı toktur." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmadığını ve asla bırakmayacağını, bunu örgütün de beyan ettiğini belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce Meclis'i yapacağı kanunu önce terör örgütüne gönderecekmiş, onlar da İmralı'daki bebek katiliyle bunu istişare edecekler, onların 'olur' vermeleri sonrasında tekrar Genel Kurul'a gelecekmiş, buradaki milletvekilleri de saf ya, hepsi el kaldıracak, kabul edecekmiş. Tek kelimeyle 'pes' diyoruz. Terör örgütünün Meclis'teki uzantıları da her fırsatta bunu gündemde tutmaya devam ediyor. Onlar bu tekerlemelerine devam edebilir."

Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları için her türlü yasal düzenlemenin mevcut hukuk sisteminde yer aldığını dile getiren Aksakal, "ilave bir yasaya gerek bulunmadığını" savundu.

ÖSYM'nin 2026-YKS'de AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler testindeki bir sorunun iptal edilmesine, Matematik testindeki bir sorunun da yanıtının değiştirilmesine karar vermesini değerlendiren Aksakal, "Buradan sormak isterim, koca koca profesörlerin başında olduğu bir kurum yanlış soru sorabilir mi ya da sorduğu soruda yanlış cevap seçeneği sunabilir mi?" dedi.

Önder Aksakal, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un görevinden affını istemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Politika, Eğitim, Terör, Nato, ÖSYM, PKK, YKS, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Politika Aksakal: ÖSYM yanlış soru sorabilir mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı 10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı
Trabzonspor’da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı Trabzonspor'da Olaigbe ile yollar ayrıldı, yeni takımına imzayı attı
’’Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum’’ demişti Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı ''Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum'' demişti! Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü Venezuela’daki görüntüler dehşet yarattı Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

13:35
Komedyen Deniz Göktaş’ın Emniyet ifadesi Tutuklama talebiyle sevk edildi
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
13:15
Türkiye’nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
13:15
Emekli polis, cezaevinden izinli çıkan oğlunu öldürdü
Emekli polis, cezaevinden izinli çıkan oğlunu öldürdü
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 14:24:40. #7.12#
SON DAKİKA: Aksakal: ÖSYM yanlış soru sorabilir mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.