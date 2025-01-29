DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, "PKK, PYD, YPG, kısacası kendilerine KCK adını verdikleri bölücü terörist yapılanmayı tasfiye ettiklerini ilan etmesi, ellerindeki silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi ve bunun zaman geçirmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

29.01.2025 12:47
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DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal, " PKK, PYD, YPG, kısacası kendilerine KCK adını verdikleri bölücü terörist yapılanmayı tasfiye ettiklerini ilan etmesi, ellerindeki silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi ve bunun zaman geçirmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir." dedi.

Aksakal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Söz konusu otelin, turizm belgeli olarak faaliyet göstermesinin tartışmadan uzak olduğunu vurgulayan Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmaları nihayete erdirecek iradeyi ortaya koyacağına inandığını söyledi.

Aksakal, TBMM Genel Kurulu'nda, yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı alınması ile gerçeklerin gün yüzüne çıkarılmasını ümit ettiklerini bildirdi.

DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na yaptığı ziyaretlere değinen Aksakal, "İmralı'yla yapılan son görüşmeler sonrasında, dün yapılan DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yapılan açıklamalardan, DEM Parti'nin ve PKK'nın kurguladığı tuzaklara bir yenisinin daha eklemlendiğini gözlemliyoruz. Terör sorununun çözümüyle ilgili oyalamak ve bekle-gör politikalarına toleranslı davranmak, Türk milletine yapılacak en büyük kötülüktür. Terör örgütünün elebaşı ve Meclis'teki uzantıları, hadiseyi iyice ayağa düşürmüş ve sürekli topu taca atmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye mutlaka yaratılacaktır"

Aksakal, Türkiye'nin devlet aklının bu konuda gerekeni söylediğini ve yöntemi ortaya koyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"PKK, PYD, YPG, kısacası kendilerine KCK adını verdikleri bölücü terörist yapılanmayı tasfiye ettiklerini ilan etmesi, ellerindeki silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi ve bunun zaman geçirmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, terör örgütünün tüm silahlı unsurları, kahraman ordumuzun bir gece ansızın gerçekleştireceği operasyonla silahlarıyla birlikte gömüleceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda kararlıdır. 40 yıldır bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla kimi zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları çok iyi bellemelidirler ki, yeniden terörsüz Türkiye mutlaka yaratılacaktır."

Kaynak: AA

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