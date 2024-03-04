DSP Genel Başkanı Aksakal: \'Kahrolsun emperyalizm\' diyenler Amerika\'yla yol yürüdüler

Politika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kahrolsun emperyalizm' diyenler, 2023 seçimlerinde Amerika'yla yol yürüdüler. Demokratik Sol Parti olarak biz bu yanlışa düşmedik; ilkelerimizden, duruşumuzdan, politikamızdan ve söylemlerimizden asla ve asla taviz vermeden devletimizin yanında yer aldık. Partimizi, bütün engellemeleri ve sıkıntıları bize yaşatmalarına rağmen yeniden parlamentoda temsil edilebilir hale getirdik." dedi.

İzmit'te bir restoranda düzenlenen partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Aksakal, Atatürkçülükle ve laikliğe olan sıkı bağla, bulundukları yerde mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Aksakal, laik demokratik cumhuriyete yürekten bağlı olanların seçimlerde ak güvercinin üzerine mührü basacaklarına inandığını dile getirerek, "Sizlerden 2028 seçimlerinin altyapısını oluşturacak karara imza atmanızı bekliyoruz. Bu seçimlerde DSP'yi ne kadar güçlü kılarsanız, 2028 seçimlerine o denli emin adımlarla kendinizi de taşıyacaksınız." diye konuştu.

"Antiemperyalist olması gereken sol siyasetin, emperyalistin bir numaralı öncüsü Amerika Birleşik Devletleri'nin, PKK'nın ve FETÖ'nün elebaşlarının işaret ettiği cumhurbaşkanı adayının etrafında toplandığını" iddia eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu Türkiye siyaseti adına tarihsel önemi haizdir, çok ciddi olarak irdelenmesi gereken husustur. Yani 'Kahrolsun emperyalizm' diyenler, 2023 seçimlerinde Amerika'yla yol yürüdüler. Demokratik Sol Parti olarak biz bu yanlışa düşmedik; ilkelerimizden, duruşumuzdan, politikamızdan ve söylemlerimizden asla ve asla taviz vermeden devletimizin yanında yer aldık. Partimizi, bütün engellemeleri ve sıkıntıları bize yaşatmalarına rağmen yeniden parlamentoda temsil edilebilir hale getirdik."

Aksakal, konuşmasının ardından partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçelerin belediye başkan adaylarını tanıttı.

DSP'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki adayları şöyle:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Serap Bilmez, Gebze Belediyesi- Çetin Töngel, Çayırova Belediyesi- Hakan Ercan, Dilovası Belediyesi-Birkan Karayel, Darıca Belediyesi- Demet Özdemir Çakal, Körfez Belediyesi-Selahattin Sal, Derince Belediyesi-Serkan Çakal, İzmit Belediyesi-Semih Önal, Kandıra Belediyesi-Davut Uzcan, Kartepe Belediyesi-Fehmi Toy, Başiskele Belediyesi-Berkay Pelin, Gölcük Belediyesi-Gül Sıla Coşkun, Karamürsel Belediyesi-Şevval Polat.