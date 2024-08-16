DSP Genel Başkanı Aksakal, Marmara Depremi'nin 25. yılında önemli mesaj yayımladı - Son Dakika
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Politika

DSP Genel Başkanı Aksakal, Marmara Depremi'nin 25. yılında önemli mesaj yayımladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Marmara Depremi'nin 25. yılında yazılı bir açıklama yaparak, deprem gerçeğinin hala devam ettiğini ve kentsel dönüşüm çalışmalarının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

16.08.2024 19:46
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, bu büyük yıkımda hayatını kaybeden binlerce canın acısını hala yüreklerinde taşıdıklarını belirtti.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Aksakal, deprem gerçeğinin geçen zaman zarfında Van, Elazığ, İzmir ve son olarak 6 Şubat 2023'teki "asrın felaketiyle" bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Aksakal, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda başta İstanbul olmak üzere bilinçsiz, olası risklere karşı dayanıksız binaların acı şekilde yıkıldığını görmekteyiz. DSP olarak kentsel dönüşüm ve benzeri çalışmaların en riskli bölgelerden başlamak üzere bir saniye dahi gecikmeden ivedi şekilde hayata geçirilmesini, kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm çalışmalarına son verilmesini umuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, Marmara Depremi'nin 25. yılında önemli mesaj yayımladı - Son Dakika

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