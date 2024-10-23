DSP Genel Başkanı Aksakal TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi

Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını lanetledi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma sanayimizin kalbi olarak kabul ettiğimiz TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını nefretle, şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırının zamanlamasının manidar olduğunu bildiren Aksakal, şunları kaydetti:

"Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizi korusun diyorum. Devletimiz güçlüdür, bu melaneti mutlaka bertaraf edecektir. Milletimizin başı sağ olsun."