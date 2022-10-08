"AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı - Son Dakika
Üye Girişi

"AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı

08.10.2022 13:25

Dün akşam Büyük Birlik Partisi'nden ve MYK üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatma Yümlü, "AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim." ifadelerini kullandı. BBP'den yapılan açıklamada ise ''Partimize hiçbir noktada beş kuruşluk katkısı olmayan, bilakis istifa ederken dahi karşı medyaya malzeme olacak açıklamada bulunarak partimize zarar vermeyi hedefleyen Fatma Yümlü'nün istifası partimiz ve camiamızda memnuniyetle karşılanmıştır'' denildi.

2023 seçimlerine giderken partilerin içerisinde de dikkat çeken kopuşlar yaşanıyor. Zafer Partisi'nde dünden bu yana devam eden istifaların ardından bu sefer bir istifa haberi de Büyük Birlik Partisi'nden geldi.

"AK PARTİ'YE OY İSTEMEYECEĞİM İÇİN İSTİFA EDİYORUM"

Büyük Birlik Partisi MYK Üyesi Fatma Yümlü sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Yümlü istifa gerekçesi olarak ise, " AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP'nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir. 2013 yılında üyesi ve 2019 yılında da MYK üyesi olduğum zaman zaman görev aldığım BBP'den istifa ediyorum. Gelinen noktada 'İlla ittifakta olmalıyız' denilmesi üzerine Genel Başkan Yardımcılarıyla görüşerek 'İttifaklarda olmayalım BBP olarak tek başımıza seçime girelim. Gerekirse yüzde 1 oy alalım ama kendimiz olalım' dedim… Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolundan doğruları savunarak dik duralım istedim... Ne yazık ki siyasette el pençe duranlara rağbet gerçeği söyleyenler dikkate alınmıyor. Benim koltuk sevdam, çocuğumu işe sokarım düşüncem hiç olmadı çok şükür ihtiyacımda yok… Hedefim adalet, vatan, bayrak, millet diyerek doğruları söylemeye gayret gösterdim..." dedi.

''AK Parti'ye oy istemem'' diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Bize 5 kuruşluk katkısı olmadı

''PARTİMİZE 5 KURUŞ KATKISI OLMAMIŞTIR''

Bu gelişme siyaset kulislerine bomba gibi düşerken BBP'den açıklama geldi. Parti Kurumsal İletişim ve Medyadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Başkan, ''Sehven YEDEK MKYK üyesi olarak yazılan ve bugüne kadar partimize-camiamıza yük ve olumsuzluktan başka bir şey getirmeyen, partimize hiç bir noktada olumlu- beş kuruşluk katkısı olmayan, bilakis istifa ederken dahi karşı medyaya malzeme olacak açıklamada bulunarak partimize zarar vermeyi hedefleyen Fatma Yümlü'nün istifası partimiz ve camiamızda memnuniyetle karşılanmıştır. Kendisine iyi yolculuklar dileriz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a oy istemem diyerek istifa eden Fatma Yümlü'nün hakkında BBP açıklama yaptı: İstifa partimiz ve camiamızda memnuniyetle karşılanmıştır


YORUMLAR (1)
500

Mustafa Destici, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim' diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı - Son Dakika


Son Dakika
13:54 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı
13:48 Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var?
13:48 Bahçeli'den erken seçim iddialarına net cevap: Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır
13:27 Murat Yıldırım-Iman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
13:25 "AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı
13:02 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in
12:27 Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu
12:30 Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak
12:10 Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık
11:52 Hindistan'da korkunç kaza! Yakıt kamyonuyla çarpışan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 14:56:27. #1.13#
SON DAKİKA: "AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement