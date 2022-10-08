"AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı

2023 seçimlerine giderken partilerin içerisinde de dikkat çeken kopuşlar yaşanıyor. Zafer Partisi'nde dünden bu yana devam eden istifaların ardından bu sefer bir istifa haberi de Büyük Birlik Partisi'nden geldi.

"AK PARTİ'YE OY İSTEMEYECEĞİM İÇİN İSTİFA EDİYORUM"

Büyük Birlik Partisi MYK Üyesi Fatma Yümlü sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Yümlü istifa gerekçesi olarak ise, " AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP'nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir. 2013 yılında üyesi ve 2019 yılında da MYK üyesi olduğum zaman zaman görev aldığım BBP'den istifa ediyorum. Gelinen noktada 'İlla ittifakta olmalıyız' denilmesi üzerine Genel Başkan Yardımcılarıyla görüşerek 'İttifaklarda olmayalım BBP olarak tek başımıza seçime girelim. Gerekirse yüzde 1 oy alalım ama kendimiz olalım' dedim… Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolundan doğruları savunarak dik duralım istedim... Ne yazık ki siyasette el pençe duranlara rağbet gerçeği söyleyenler dikkate alınmıyor. Benim koltuk sevdam, çocuğumu işe sokarım düşüncem hiç olmadı çok şükür ihtiyacımda yok… Hedefim adalet, vatan, bayrak, millet diyerek doğruları söylemeye gayret gösterdim..." dedi.

''PARTİMİZE 5 KURUŞ KATKISI OLMAMIŞTIR''

Bu gelişme siyaset kulislerine bomba gibi düşerken BBP'den açıklama geldi. Parti Kurumsal İletişim ve Medyadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Başkan, ''Sehven YEDEK MKYK üyesi olarak yazılan ve bugüne kadar partimize-camiamıza yük ve olumsuzluktan başka bir şey getirmeyen, partimize hiç bir noktada olumlu- beş kuruşluk katkısı olmayan, bilakis istifa ederken dahi karşı medyaya malzeme olacak açıklamada bulunarak partimize zarar vermeyi hedefleyen Fatma Yümlü'nün istifası partimiz ve camiamızda memnuniyetle karşılanmıştır. Kendisine iyi yolculuklar dileriz'' ifadelerini kullandı.



