Dünya Kadın Diplomasisi Günü\'nde Güçlü Kadınlar Destekleniyor

Keçiören Belediyesi, Dünya Kadın Diplomasisi Günü'nde 'Güçlü Kadınlar-Barışçıl Diplomasi Keçiören'den Dünyaya' etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi tarafından Dünya Kadın Diplomasisi Günü kapsamında Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde düzenlenen 'Güçlü Kadınlar-Barışçıl Diplomasi Keçiören'den Dünyaya' etkinliğinde kadınların ulusal ve uluslararası diplomasideki rolüne dikkat çekildi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın eşi Filiz Özarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, siyasi isimler, büyükelçiler ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda kadın diplomat, politikacı, meclis üyesi, akademisyen ve belediye başkanı eşleri katıldı.

"Barış, diyalog ve anlayışın yolu, kadınların liderliğiyle sağlamlaşmaktadır"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Filiz Özarslan, kadınların toplumdaki yerinin her geçen gün daha da güçlendiğine değindi. Özarslan, kadınların uluslararası alanda, özellikle diplomasi sahnesinde oynadıkları kritik rolün, çoğu zaman hak ettiği değeri tam olarak göremediğini vurgulayarak, "Bugün burada, bu önemli gerçeği vurgulamak ve kadınların barışın inşasındaki vazgeçilmez katkılarını onurlandırmak için toplandık. Diplomasi, bir ülkenin dış dünya ile ilişkilerini şekillendiren; aynı zamanda insanlık değerlerinin en yüksek düzeyde temsil edildiği bir alandır. Barış, diyalog ve anlayışın yolu, kadınların liderliğiyle daha da sağlamlaşmaktadır. Kadınların empati yetenekleri, sabırları ve uzlaşmacı yaklaşımları; uluslararası ilişkilerde çatışmaları çözme, köprüler kurma ve kalıcı barışlar tesis etme adına benzersiz bir güçtür. Türkiye'de kadınların siyasi, sosyal ve hukuki haklarını çok erken kazanabilmesinin temelinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği değer ve ortaya koyduğu vizyon yer almaktadır.

"Keçiören Belediyesi olarak biz de Atatürk'ün yolundan gidiyoruz"

Atatürk'ün kadınların toplumun yarısı olduğunu, en az erkekler kadar haklara sahip olmaları gerektiğini her zaman savunduğunu dile getiren Özarslan, bu düşünceyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kadınların öncülüğünde ilerlettiğini aktararak şu ifadelere yer verdi:

"Keçiören Belediyesi olarak biz de Atatürk'ün yolundan gidiyor; kadınların güçlenmesi ve toplumsal hayatta eşit söz sahibi olmaları için yürüttüğümüz çalışmalardan gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta aktif rol almalarını destekliyor; onların her alanda hak ettikleri değeri görebilmeleri için projeler geliştiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki toplumların gerçek anlamda ilerlemesi, kadınların güçlendirilmesiyle mümkündür. Siz değerli katılımcılarımızla birlikte, bu anlamlı günün bir başlangıç ve ilham kaynağı olmasını diliyorum. Konuşmamı; tüm kadınların cesareti, azmi ve barışa olan sarsılmaz inancı ile kendilerine duyduğum sonsuz saygı ve minnetle sonlandırıyorum. Unutmayalım ki güçlü kadınlar, daha adil ve barışçıl bir dünyanın anahtarıdır."

Programda, Filiz Özarslan tarafından tüm konuşmacılara çiçek takdim edildi. Etkinlik kapsamında yöresel kıyafetli kadınlar Ankara ve Trabzon yörelerine ait halk oyunlarını sahneledi. Ardından etkinlik alanındaki sergi ziyaret edilerek fuaye alanında katılımcılara el sanatları tabloları hediye edildi. Kadınların diplomasi dünyasındaki yerini ve dayanışmasını görünür kılmayı hedefleyen program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ANKARA